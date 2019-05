Novo monitor LG UltraFine 4K de 23,7″ surge na Apple Online Store americana

Há algumas semanas, quando a Apple encerrou a venda dos monitores UltraFine 4K e 5K da LG na sua loja online americana, ficamos nos perguntando se a movimentação era o prenúncio da chegada de um novo monitor da própria Maçã ou se os aparelhos simplesmente estavam sendo descontinuados e substituídos. Aparentemente, é a segunda opção — ao menos por enquanto.

A Apple Online Store dos Estados Unidos começou a vender um novo modelo de monitor da LG, até então não-anunciado — trata-se de um painel 4K de 23,7 polegadas com o mesmo preço do modelo 4K anterior, US$700. O design também é basicamente o mesmo, com a construção em plástico preto bem discreta.

O novo monitor tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao modelo descontinuado: apesar da tela maior (a anterior tinha 21 polegadas), temos uma resolução ligeiramente menor (3840×2160 contra 4096×2304 pixels) e, portanto, menos pixels por polegada. Por outro lado, o novo aparelho tem duas portas Thunderbolt 3, uma a mais que o modelo anterior — com isso, você pode usar a porta extra para conectar outros acessórios, como um HDD/SSD externo ou até mesmo um segundo monitor.

Assim como na geração anterior, é bom lembrar, as portas Thunderbolt 3 fornecem até 85W de energia, suficiente para carregar um MacBook Pro de 15 polegadas à máxima velocidade ao mesmo tempo em que o computador transmite imagem e som para a tela.

O novo monitor traz ainda três portas USB-C e alto-falantes estéreo. O painel em si traz tecnologia IPS com gama de cores P3 e brilho máximo de 500cd/m². Ele é compatível com qualquer Mac ou iPad Pro dotado de uma porta Thunderbolt 3 ou USB-C; para usar dispositivos mais antigos, você precisará de um famigerado adaptador.

É bom notar que o novo monitor ainda não está disponível na Apple Online Store brasileira — por aqui, aliás, os modelos descontinuados continuam à venda (4K de 21,5″ por R$6.500; 5K de 27″ por R$11.500) até segunda ordem.

via 9to5Mac