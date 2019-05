Novos iMacs estão agora disponíveis para compra no Brasil

Apresentados em meados de março e homologados pela Anatel pouco mais de um mês depois, os novos iMacs estão agora disponíveis para compra nas lojas (online e físicas) da Apple.

O visual dos desktops permanece o mesmo, mas por dentro muita coisa mudou. Eles vêm com processadores Intel de 9ª geração com até 8 núcleos e, pela primeira vez, a opção de configurá-los com uma GPU Radeon Pro Vega, oferecendo um ótimo aumento no desempenho gráfico e de computação.

O modelo de 21,5″ conta com processador Intel de 8ª geração com quatro ou, pela primeira vez, até seis núcleos, oferecendo até 60% mais performance; já o modelo de 27″, como falamos, pela primeira vez vem com a 9ª geração de chips com seis ou oito núcleos, o que resulta numa performance até 2,4x melhor!

Os gráficos Radeon Pro Vega chegam ao iMac de 21,5″, oferecendo desempenho até 80% mais rápido. No iMac de 27″, o aumento de desempenho fica na casa do 50% — ideal para profissionais que trabalham com gráficos pesados, desenvolvimento de conteúdo 3D, edição de vídeos com efeitos complexos ou criação de jogos de alta resolução.

As telas 4K (de 21,5″) ou 5K (27″) possuem até 14,7 milhões de pixels, 1 bilhão de cores, 500 nits de brilho, ampla gama de cores P3 e um ângulo ótimo de visualização, oferecendo uma experiência imersiva.

No Brasil, as novas máquinas custam a partir de R$11.700 (modelo de entrada do iMac de 21,5″ com tela 4K) e de R$15.600 (iMac de 27″ com tela 5K). Há, ainda, um modelo de entrada com tela de 21,5″ (tela não-Retina), o qual sai por R$9.800.

Nos EUA, os preços começam em US$1.300 (iMac de 21,5″ 4K) e US$1.800 (iMac de 27″ 5K); já o modelo não-Retina sai por US$1.100.