Promoções do dia na App Store: Carbo, Depello, Money Pro: Finanças Pessoais e mais!

Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores!



Nota na App Store

Minha nota

O nosso destaque do dia vai para o Carbo, desenvolvido pela Creaceed — já famosa pela criação do Prizmo. Organize as suas anotações, os seus desenhos e rascunhos diretamente do seu iGadget.

O Carbo permite captar e organizar notas escritas e desenhos, trazendo a herança da caligrafia para a era digital, no seu iPhone e iPad. A tecnologia sem pixels única do Carbo liberta você de artefatos visuais relacionados com pixels, enquanto preserva toda a expressividade dos seus desenhos originais. Junte notas ou desenhos em quadros brancos. Com o Carbo, você não desenha na tela, e sim usa a sua caneta e papel favoritos sem nenhuma restrição.

Suas anotações podem ser armazenadas no seu dispositivo ou enviadas para a nuvem, pelo iCloud Drive, Evernote e/ou Dropbox. Ah, já sei! Quer compartilhar as suas criações? Há opções de compartilhamento via redes sociais, email, mensagem, etc.

Compre agora e aproveite esse desconto!

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$115 de desconto:

Apps para iOS

Destaque cores.

Utilitário para medidas.

Gerenciador financeiro.

Gravador de voz.

Uma aventura jurássica em realidade aumentada.

Apps para macOS

Gerenciador financeiro.

Papel de parede dinâmico.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂