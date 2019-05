Review: eufy RoboVac 30C, um aspirador-robô inteligente, completo e acessível

Em breve, estou me mudando com a família para o exterior e, para a nossa nova realidade doméstica, estamos apostando em vários aparelhos modernos e inteligentes. Um dos principais em nossa lista de pendências era um aspirador-robô, mas não pretendia gastar as cifras que a marca mais tradicional do ramo, a iRobot, cobra pelos seus produtos.

Foi aí que conheci a linha RoboVac, da eufy (uma marca da fabricante Anker), e imaginei que ela poderia me atender perfeitamente. Estou há algumas semanas testando o modelo RoboVac 30C, e nos parágrafos a seguir falarei um pouco mais sobre esse produto e minha primeira experiência com um aspirador-robô inteligente.

Design e funções

Tirando pequenos detalhes aqui e ali, todos esses aspiradores-robô inteligentes de hoje em dia têm um visual bem semelhante. São todos redondos, normalmente na cor preta ou cinza, e tem LEDs indicadores de estado na parte superior — no caso do RoboVac 30C, coberta em vidro temperado.

O que impressiona mesmo no RoboVac 30C é a sua altura: são apenas pouco mais de 7cm, o que dá a ele flexibilidade para passar inclusive debaixo de muitas camas e sofás, limpando com mais frequência áreas da nossa casa que só alcançamos eventualmente.

Esse modelo tem um poder de sucção de 1.500Pa, valor que não é topo-de-linha na indústria mas é bastante satisfatório e permite que ele opere sem fazer tanto barulho — mesmo no seu estágio mais forte entre três disponíveis. Claro que não é uma operação silenciosa, mas não chega nem perto do barulho desses aspiradores convencionais.

A bateria interna é capaz de fazer o RoboVac 30C funcionar por cerca de 1h30 ininterrupta e, quando ela está acabando, o robô volta automaticamente para a sua base. Daí até ele se recarregar completamente, vão pelo menos 5h.

Mas obviamente, como um device doméstico inteligente, o RoboVac 30C não poderia funcionar apenas com o seu controle remoto convencional que vem na caixa. Sim, ele tem um app para iOS (e Android) o qual permite controlar todas as suas funções.

App

O aplicativo EufyHome como um todo é muito bonitinho, simpático e bem desenvolvido. Ele não segue o padrão convencional de apps para iOS (a interface é idêntica no Android), mas não vejo isso como um problema; já está inclusive traduzido para o português (de Portugal, no caso).

Pelo app, é possível adicionar o RoboVac 30C com poucos toques e a partir daí, com ele já conectado à rede Wi-Fi da sua casa (não pode ser de 5GHz), controlá-lo de qualquer lugar do planeta. Temos um controle direcional, ativação de todos os seus modos de operação, programação, informação de bateria e, é claro, a possibilidade de atualizar o firmware do robô sempre que um novo for disponibilizado pela fabricante.

O uso do EufyHome é muito simples e direto; não tenho nem muito o que comentar sobre ele, aqui. Minha única crítica vai ao fato de que, em sua versão atual, não é possível escolher modos de operação diferentes em cada uma das suas programações diárias; o RoboVac 30C sempre usa o último modo ativado.

Mas esse mundo moderno é mesmo demais de legal. Eu não contive abrir um sorriso quando, no primeiro teste de controle remoto do RoboVac 30C, eu estava a quilômetros de casa, abri uma das minhas câmeras de monitoramento na hora em que ele estava programado para operar (sem ninguém em casa), e lá saiu o bichinho da sua base e começou a limpar tudo sozinho. Ah, a modernidade!

Vale notar que a eufy tem apenas esse app para todos os seus dispositivos inteligentes — não apenas aspiradores, mas também lâmpadas, tomadas, interruptores, etc. Essa é a vantagem de ter tudo de uma mesma marca em casa: num único app, você controla toda a sua vida doméstica inteligente.

O EufyHome também já é integrado com a Amazon Alexa e o Google Assistente, mas nada da Siri por enquanto, infelizmente.

Limpeza

Como falei lá no começo, nunca tive um aspirador-robô inteligente. Já tive, contudo, aspiradores portáteis (que normalmente se usa em carros) e aspiradores convencionais de casa.

A grande diferença para mim com um produto desses é que ele acaba sendo usado para mais propósitos do que um aspirador comum. Ao menos na minha casa, a gente costumava varrer a casa toda, passar um pano úmido e usar o aspirador apenas em tapetes/carpetes.

Com o RoboVac 30C, é diferente. Resumidamente: eu não preciso mais varrer a minha casa, ele faz isso para mim.

O formato circular do aspirador pode dar a entender que ele não consegue alcançar bem cantos, mas isso não é problema nenhum pois na parte inferior do robô há hélices que vão além do seu diâmetro, então ele mesmo faz um movimento circular de forma a não deixar nenhum espaço sujo na casa.

É óbvio que não é o propósito de um aspirador desses limpar uma sujeira braba com terra molhada, mas para a poeira do dia a dia, ele é simplesmente perfeito.

Minha segunda grande crítica ao produto vai ao fato de que ele não tem um sensor dentro do reservatório de poeira (de 600ml), ou seja, o app não “sabe” quando o reservatório está cheio. Em outras palavras, é preciso ficar atento e esvaziá-lo periodicamente para não comprometer o funcionamento do aspirador.

Obstáculos?

Uma das minhas primeiras “preocupações” com o RoboVac 30C foi verificar o que seria ou não obstáculo para ele, quando se trata de diferenças no piso.

Não me surpreendi nem positiva, nem negativamente com a performance dele. Pequenos degraus no piso, tapetes/carpetes e afins não são problema absolutamente nenhum para o robô. O “bicho pega”, obviamente, quando estamos falando de degraus (ele não desce nem sobe, mas também não se suicida) ou, por exemplo, do trilho de uma porta de correr.

Outra coisa muito bacana é que, na própria caixa do RoboVac 30C, a eufy inclui algumas faixas especiais que você pode posicionar sobre o chão para impedir que o aspirador vá a locais indesejados (como o quarto de uma criança, por exemplo, que esteja cheio de coisinhas pequenas jogadas no chão).

Aliás, é preciso um pouquinho de atenção nisso mesmo. Em um dos cômodos aqui de casa há, ao lado da cama, um pequeno tapetinho decorativo. Ele é bem fininho, o que não é problema nenhum pro RoboVac 30C, mas de tão pequeno e leve, houve uma vez em que o tapete meio que “embolou” na parte inferior do aspirador. Só aconteceu uma vez.

Preço e conclusão

O RoboVac 30C pode ser adquirido pelo site da eufy por US$300 mas já pode ser encontrado na Amazon americana por US$242, o que é um preço excelente considerando todo o seu pacote de recursos.

Apesar de ele ser bem completão e estar me satisfazendo bastante, é claro que ainda há um ou ou outro recurso avançado que pode fazer a diferença entre gastar isso ou, por exemplo, mais de US$1.000 num Roomba topo-de-linha. O que mais me interessa é poder mapear um apartamento inteiro no robô, mas a eufy já disse que está trabalhando nisso para futuros modelos da sua linha.

Também há outros concorrentes no mercado não só com um poder de sucção superior, mas também com filtros e modos especiais de funcionamento adaptados para casas com muitos pelos de cachorros ou de gatos — o que, felizmente, não é o meu caso aqui.

Não encontrei o RoboVac 30C à venda no Brasil, mas o Pontofrio está vendendo o modelo inferior RoboVac 11 por R$1.300 para quem quiser começar a brincar com dispositivos inteligentes assim.