Apple convida imprensa para a keynote de abertura da WWDC19, no dia 3 de junho

A Apple já havia confirmado a realização da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019 para a semana do dia 3 de junho; agora, como esperado, ela acaba de convidar a imprensa para a sua tradicional keynote de abertura, que acontecerá na segunda-feira (3/7) às 10h (horário local; 14h pelo horário de Brasília) no McEnery Convention Center (em San Jose, Califórnia).

Como falamos, a WWDC19 marcará a 30ª edição do evento, que reunirá desenvolvedores de diversos países os quais terão a oportunidade de trabalhar ao lado de engenheiros da Apple (responsáveis pela criação de diversas tecnologias e frameworks presentes nos sistemas operacionais) — tudo isso em sessões técnicas, laboratórios práticos e palestrantes convidados, fornecendo à comunidade de desenvolvedores o conhecimento e as ferramentas necessárias para que grandes ideias se tornem realidade.

O que esperar da apresentação?

Na keynote de abertura, a Apple apresentará as principais novidades do iOS 13, do macOS 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13 — que devem incluir coisas como o desmembramento do iTunes, Modo Escuro no iOS 13, Mail mais inteligente, app Lembretes redesenhado, um novo recurso nativo no macOS para usar iPads como monitor externo, a junção dos apps Buscar Meu iPhone e Buscar Meus Amigos, os recursos Atalhos da Siri e Tempo de Uso aterrissando no macOS, novidades para a Siri, novos recursos envolvendo realidade aumentada e muito mais!

Ainda que não seja um evento focado em hardware — muito pelo contrário —, existe a possibilidade de a Apple apresentar o novo Mac Pro modular e o seu novo monitor. Eles, contudo, não deverão chegar ao mercado por agora, sendo lançados apenas no fim do ano.

Transmissão ao vivo

A Apple já atualizou a sua página de cobertura dos eventos, deixando claro que fará a transmissão ao vivo da keynote.

Ainda que essa informação não esteja lá, normalmente é preciso ter um iPhone, iPad ou iPod touch rodando o Safari no iOS 10 ou superior, um Mac rodando o Safari no macOS Sierra 10.12 ou superior ou um PC rodando o Microsoft Edge no Windows 10 para acompanhar tudo. Usuários de outras plataformas poderão acessar o stream usando versões recentes do Chrome ou do Firefox.

Também é possível acompanhar tudo por uma Apple TV de segunda geração (ou superior) com a última versão do seu sistema operacional instalado.

Cobertura do evento

Como sempre, o MacMagazine fará a cobertura completa do evento com direito a live blogging em português, artigos dedicados aqui no site, cobertura dos destaques no Twitter e, é claro, comentários mais aprofundados das novidades apresentadas no nosso podcast, o MacMagazine no Ar.

Fiquem ligados! 😉