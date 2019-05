Apple libera atualização para MacBooks Pro de 15″ equipados com o chip T2

A Apple liberou hoje uma atualização suplementar do macOS 10.14.5 para donos de MacBooks Pro de 15 polegadas equipados com o chip de segurança T2 .

Segundo a Maçã, o Apple T2 Security é a segunda geração de chip desenvolvido por ela, criado para reprojetar e integrar vários controladores encontrados em computadores Mac, como o controlador de gestão do sistema, o processador de sinal de imagem, o controlador de áudio e o controlador de SSD.

O chip T2 oferece um novo nível de segurança ao incluir um coprocessador de Secure Enclave que protege os dados do Touch ID e fornece a base para os novos recursos de armazenamento criptografado e inicialização segura. O processador de sinal de imagem do chip T2, por sua vez, funciona com a câmera FaceTime HD, permitindo melhorias no mapeamento de tom e no controle de exposição, além de exposição automática com base em detecção facial e equilíbrio automático da cor branca.

Pois bem: o update (de 952MB) resolve um problemas relacionados a esse chip (nos MacBooks Pro de 15″) e é recomendado para todos os usuários dessas máquinas.

Caso você tenha o notebook, pode baixar a atualização pela página da Apple ou indo em Preferências do Sistema » Atualização de Software, no próprio macOS. Aos interessados, em breve as informações mais detalhadas dessa atualização deverão pintar nessa página.