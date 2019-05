Apps da WWDC ganham novidades para o evento de 2019; Gmail também é atualizado

Faltando menos de duas semanas para o início da WWDC19, dois dos apps dedicados à conferência — o oficial da Apple (para iOS) e o desenvolvido por Guilherme Rambo (para macOS) — foram atualizados com novidades relacionadas à nova edição do evento. O Gmail também recebeu uma melhoria em sua versão para iPads. Vamos ver?

WWDC

O aplicativo oficial da Apple para a conferência recebeu um novo ícone, com a mesma Maçã em neon que já deu as caras no convite do evento. Seguindo o espírito de ser um app utilizado principalmente por desenvolvedores, a Apple adicionou aqui uma gracinha bem legal: a possibilidade de escolher a cor da Maçã que será exibida no ícone.

Temos também 14 novos adesivos (stickers) para o iMessage – também seguindo a temática neon, é claro — e, naturalmente, a agenda dos eventos que ocorrerão a partir do dia 3 próximo. A maioria dos eventos, claro, ainda está com nomes provisórios, já que eles cobrirão novidades que serão reveladas somente na keynote de abertura da WWDC.

WWDC para Mac

Enquanto isso, nosso amigo Guilherme Rambo atualizou seu app não-oficial da WWDC para macOS. O aplicativo ainda é basicamente o mesmo, contando apenas com a introdução da agenda de eventos e sessões da edição de 2019 da conferência.

De resto, temos a mesma funcionalidade de sempre: é possível assistir às palestras ao vivo no Mac, pelo Chromecast ou em modo Picture-in-Picture (PiP); as sessões podem ser filtradas numa busca por temas e baixadas para que você assista a elas posteriormente.

Gmail

O cliente de emails do Google, por sua vez, ganhou uma pequena novidade em sua versão para iPads: agora, é possível acompanhar sua Caixa de Entrada enquanto você escreve uma mensagem — desta forma, você nunca perderá uma novidade ou um email importante.