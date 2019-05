Baixe agora, de graça, o jogo The Sims 4 para macOS e Windows

Gamers, curiosos e amantes de The Sims, esse é o seu momento! A Origin, uma das distribuidoras do jogo, anunciou ontem uma promoção especial pra lá de interessante: você pode obter a edição padrão de The Sims 4 (sem pacotes de expansão ou coleções de objetos) gratuitamente, desde que peça o jogo até às 16h (horário de Brasília) do dia 28 de maio. Resgatando o jogo antes desse prazo, ele será seu para sempre. 🥳

Fizemos abaixo quatro passos para baixar — com direito a alguns cheats (“códigos de trapaça”) pra conseguir evoluir no jogo mais rapidamente:

Acesse esse link; Clique em “Obtenha Grátis” e escolha a Edição Standard (não escolha a Deluxe, você pode fazer um upgrade depois pagando R$29,90, se quiser); Faça login com a sua conta Origin ou crie uma (leva dois minutos e você precisa confirmar o seu email); Pronto, você não precisa baixar o jogo agora — a partir desse momento ele estará em sua biblioteca, para sempre.

É importante saber: para jogar (ou iniciar o jogo) você precisa de internet e ter o aplicativo Origin instalado no seu computador; confirme ainda se o seu computador comporta os requisitos mínimos de sistema, seja para macOS ou Windows, nesse link.

O que é The Sims?

Caso você não seja desse planeta não conheça nada sobre The Sims, permita-me fazer um breve resumo: sua primeira versão foi criada em 2000 e ele é um jogo de simulação de vida real no qual o jogador cria e controla a vida de pessoas virtuais com escolhas simples e objetivas.

Vejam algumas novidades desta última versão (The Sims 4) em relação aos anteriores:

Os “Sims” são mais inteligentes e realistas;

Eles expressam emoções ainda mais reais, transparecendo o que sentem até pela forma como andam;

Modos de construção e criação de “Sim” mais avançados, intuitivos e com uma precisão muito maior;

Recompensas mais vantajosas, ganhando novos objetos, roupas e traços ao completar eventos;

Você pode enviar e/ou fazer o download de casas e personagens que outras pessoas fizeram pela galeria do site oficial.

E outros diferenciais, mas que requerem pacotes de expansão:

Acompanhe seu “Sim” até o trabalho, e decida o que ele faz lá, aumentando a possibilidade de promoção [requer o pacote “Ao Trabalho”];

Viva em um apartamento com barulhos de vizinhos ou em uma cobertura luxuosa, torne-se prefeito da cidade ou faça manifestações urbanas [requer o pacote “Vida na Cidade”];

Crie vários cães e gatos, seja veterinário ou tenha uma clínica [requer o pacote “Gatos e Cães”];

E vários outros pacotes de extensão, confira todos aqui.

Dicas e “códigos de trapaças”

Há quem diga que trapacear em um jogo é injusto, estraga a experiência ou qualquer outra desculpa. Mas a verdade é que a própria Electronic Arts diz o contrário: “Usar truques é uma parte importante do jogo. Isso não só é fácil de fazer, como nós na verdade meio que incentivamos”.

Então tudo o que você tem que fazer é apertar ⌃ ⇧ C (Control + Shift + C) enquanto estiver jogando para abrir uma caixa de diálogo de truques, e então digitar um dos códigos abaixo e pressionar Enter .

motherlode : lhe dá 50.000 “simoleons” (moeda do jogo);

: lhe dá 50.000 “simoleons” (moeda do jogo); kaching : lhe dá 1.000 “simoleons”, se você é mais humilde;

: lhe dá 1.000 “simoleons”, se você é mais humilde; FreeRealEstate on : para deixar todas as casas do mapa-mundi gratuitas / FreeRealEstate off : para desativar isso;

: para deixar todas as casas do mapa-mundi gratuitas / : para desativar isso; bb.ignoregameplayunlocksentitlement : para comprar itens de carreira bloqueados;

: para comprar itens de carreira bloqueados; testingcheats true : para manipular as necessidades de um “Sim”, bastando clicar em um “Sim” enquanto segura ⇧ e depois escolher “Tornar Feliz”.

Você confere mais códigos no site da EA ou nesse link. Bom jogo! 😉