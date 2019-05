iCloud e iTunes são alvo de nova briga judicial contra a Apple

É difícil imaginar um contexto no qual a Apple esteja totalmente livre dos tribunais. Digo isso pois, em meio a tantos processos envolvendo a gigante de Cupertino e outras companhias, sempre haverá uma ou outra empresa que tentará se aproveitar do sucesso e da fortuna da Maçã.

Desta vez, não é diferente: a Data Scape Limited, uma empresa irlandesa (apoiada por investidores americanos), abriu uma ação no Tribunal Distrital do Leste do Texas acusando a Apple de violar uma de suas patentes de sincronização de dados com o iCloud e o iTunes, além de citar todos os iGadgets nos quais esses serviços estão disponíveis.

A patente em questão, de número 10.277.675, descreve “Métodos de Comunicação entre Sistemas e Aparatos”; ou seja, ela abrange tanto o serviço de comunicação (como o iCloud) quanto os dispositivos que suportam a plataforma de transferência de dados.

A Data Scape busca um julgamento com júri e o pagamento de despesas legais, além de danos com juros e uma liminar permanente contra novas infrações. Como sempre, há um porém: a patente foi oficialmente concedida à Data Scape no fim de abril passado, o que indica que a empresa deve ser mais uma “patent troll”.

Como nós já comentamos, uma “patent troll” consiste de um indivíduo ou uma empresa que adquire e detém patentes exclusivamente para fins financeiros. Basicamente, elas compram/registram as patentes (mas não estão envolvidas no projeto ou na criação de qualquer produto associado à patente) e denunciam as empresas que possam ter as violado.

No caso da Data Scape, essa suposição fica ainda mais clara pelo fato de que a empresa possui em andamento pelo menos outras 14(!) ações semelhantes à supracitada contra a Amazon, o Spotify, o Dropbox, a Pandora, entre outras.

Com base nisso (e no histórico positivo da Maçã em casos como esse), a gigante de Cupertino provavelmente tentará invalidar a patente da Data Scape, arquivando o caso — embora também seja possível que ele vire uma daquelas bolas de neve intermináveis. Veremos.

