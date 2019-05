Novo SSD externo da Transcend traz velocidades do protocolo USB 3.1 de segunda geração

Aos poucos, SSDs externos vão se tornando mais comuns e acessíveis — e, a melhor parte, sem deixar de lado a característica que os torna mais atraentes: a velocidade. Essa nova criação da Transcend não foge à regra.

A fabricante lançou recentemente o seu mais novo SSD portátil, de código ESD350C, com algumas cartas bem legais na manga. Para início de conversa, ele suporta as velocidades do protocolo USB 3.1 Gen 2 (de segunda geração), o que significa que arquivos podem ser transferidos a até 1,05GB/s — um salto e tanto em relação ao USB 3.1 Gen 1 e que deve fazer a festa de profissionais que trabalham, por exemplo, com arquivos de vídeo 4K ou 8K.

O drive conta com uma porta USB-C e pode ser utilizado tanto em computadores com o mesmo tipo de interface quanto em máquinas com entradas USB-A — a caixa traz os dois tipos de cabo para você não precisar recorrer a adaptadores. Além disso, ele conta com um revestimento removível em silicone emborrachado azul que protege seus arquivos de impactos.

O Transcend ESD350C já está disponível para venda na Amazon em três capacidades: 240GB (US$100), 480GB (US$130) e 960GB (US$210). Infelizmente, a varejista ainda não disponibiliza os periféricos para envio ao Brasil, mas eles podem ser uma boa opção para importação caso você esteja precisando de um acessório do tipo que não pese muito no bolso.