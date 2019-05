Primeiros vídeos e imagens de Mario Kart Tour surgem após início da sua fase de testes

O mundo entrou em polvorosa quando a Nintendo anunciou que levaria sua lendária franquia Mario Kart aos dispositivos móveis. Mais de um ano — e um adiamento — depois, a empresa iniciou esta semana o período de testes de Mario Kart Tour, inicialmente só no Android para usuários dos Estados Unidos e do Japão.

Por mais que usuários brasileiros (ou do iPhone em geral) ainda não tenham acesso a essa versão inicial, o início da fase de testes significa que já podemos ter acesso aos primeiros vídeos, imagens e informações sobre o jogo.

De acordo com o iGeneration, Mario Kart Tour será similar às versões de console do jogo em alguns aspectos: teremos várias pistas — todas elas adaptadas de circuitos já existentes — com temáticas e ambientações distintas, nas quais poderão ser disputados torneios Grand Prix, corridas avulsas ou online. Cada personagem e carro terão suas características, influenciando nos resultados da corrida; os modos de dificuldade variarão entre 50cc e 200cc.

As semelhanças param por aí: o título é sempre jogado em modo retrato e com apenas uma mão — os carros aceleram automaticamente e você só precisa guiá-los com o dedo. O drift é iniciado automaticamente em curvas fechadas, a não ser que você ative o modo manual. As corridas têm apenas duas voltas em cada circuito em vez das tradicionais três.

Aparentemente, a compra interna de itens será um elemento importante do jogo (que é inicialmente gratuito): personagens “raros” poderão ser adquiridos e darão habilidades especiais nas disputas. De início, os jogadores já terão acesso a vários personagens consagrados, como Mario, Peach, Toad, Donkey Kong, Waluigi e Daisy — já Luigi, por exemplo, é considerado um personagem raro.

A Nintendo não fixou uma data para o lançamento de Mario Kart Tour, mas o jogo está agendado para chegar no verão do hemisfério norte — ou seja, entre o fim de junho e o fim de setembro. Animados?

via MacRumors