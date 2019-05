Valve lança aplicativo Steam Chat para iOS com vários recursos

A Valve está investindo (e muito) na plataforma mobile recentemente: alguns dias após liberar o Steam Link na App Store, a desenvolvedora lançou hoje o app Steam Chat para usuários de iOS e Android. O novo app dedicado para chats do serviço de streaming de jogos conta com várias funcionalidades e recursos, como veremos a seguir.

Com o Steam Chat, usuários da plataforma podem usar o smartphone ou o tablet para visualizar a lista de amigos online, participar de bate-papos em grupo, enviar links de convite, personalizar notificações de amigos, grupos e canais, além de poder adicionar vídeos, tweets e GIFs às conversas.

Uma opção que os usuários podem ter sentido falta é a de enviar mensagens de voz, mas a Valve disse que planeja adicionar essa opção em breve.

Como dissemos, o novo app foi lançado praticamente uma semana depois do Steam Link debutar na App Store. Com ambos os softwares disponíveis para mobile, usuários poderão jogar e conversar com outros a partir do iPhone ou do iPad (vale lembrar que o Steam Link requer um PC/Mac host conectado para transmitir os games).

via TechCrunch