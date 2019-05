Vídeo: transformando um Apple Watch de aço inoxidável em um de ouro

Quando o Apple Watch foi lançado originalmente, em 2015, tínhamos uma linha Edition de ouro com modelos custando até US$17.000 (ou R$135.000, no Brasil). Na geração Series 2 a Apple manteve a linha Edition, mas passou a usar um material bem mais barato — a cerâmica. No Series 3, ela matou a linha Edition.

Hoje em dia temos apenas dois materiais para escolher, portanto: alumínio ou aço inoxidável. Eis que os YouTubers Casey Neistat e Zack Nelson (do canal JerryRigEverything), saudosos do Apple Watch Edition original, resolveram fazer uma transformação num de inox.

Como eles mostram no vídeo acima, é preciso fazer uma limpeza cuidadosa no relógio, depois aplicar um ácido especial e então banhá-lo numa solução de ouro 24 quilates. Só o líquido roxo mostrado ali no vídeo vale cerca de US$300. Ainda assim, bem mais barato do que o que a Apple cobrava — até porque o dela era ouro maciço, não apenas banhado. 😜

Nelson garante que, após a aplicação bem-sucedida, o ouro encrostado na carcaça do Apple Watch certamente vai durar muito mais do que o relógio em si. Ainda bem, né!

via iClarified