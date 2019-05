App IGTV do Instagram agora suporta vídeos em modo paisagem; Google Maps, Duo e mais são atualizados

Alguns apps para iOS e tvOS foram atualizados recentemente com novidades bem interessantes. Entre eles, o app IGTV, do Instagram, agora permite que usuários gravem vídeos em modo paisagem; o Google Assistente pode fazer pedidos de delivery de comida e o Google Duo lançou chamadas em grupo, entre outros. Vamos ver o que há de novo?

IGTV

Como dissemos, o Facebook adicionou um recurso bastante quisto pelos usuários (principalmente por criadores de conteúdo) ao app IGTV, do Instagram, dedicado para a divulgação de produções de vídeos: a opção de gravá-los em modo paisagem.

Para aqueles não tão familiarizados com esse recurso da rede social, os vídeos publicados no IGTV eram obedecidos apenas vertical, como a maioria do conteúdo do Instagram. Isso significava que, se determinado conteúdo fosse gravado no modo paisagem, ele seria exibido com duas tarjas pretas acima e abaixo do vídeo, o que não era interessante e nem produtivo.

O Instagram divulgou a novidade no seu blog oficial e disse que a decisão de liberar o envio de vídeos no modo paisagem surgiu após o encontro com criadores de conteúdo e espectadores.

Sabemos que isso é uma evolução de onde o IGTV começou – acreditamos que é a mudança certa para espectadores e criadores. De muitas maneiras, abrir o IGTV para mais do que apenas vídeos verticais é similar a quando abrimos o Instagram para mais do que apenas fotos quadradas, em 2015. Isso permitiu que a criatividade aumentasse e o engajamento aumentasse — e acreditamos que o mesmo acontecerá com o IGTV novamente.

No mais, o app ganhou outras funções nos últimos meses que aprimoraram a qualidade da plataforma, incluindo a visualização de vídeos do IGTV no feed do Instagram e na aba “Explorar” desse app.

Google Maps

O Google anunciou hoje um novo recurso que expande as possibilidades do Google Assistente: a capacidade de fazer pedidos de comida diretamente pelos apps Google e Google Maps (no iOS e no Android). Para tanto, a empresa anunciou novas parcerias com empresas de entrega de comida como DoorDash, Postmates, Delivery.com, Slice e ChowNow.

Para fazer um pedido por esses apps, basta procurar um restaurante ou tipo de prato na Pesquisa do Google e no app Google Maps. Ao encontrar restaurantes participantes, é possível fazer pedidos com apenas alguns toques, visualizar os horários de entrega ou de retirada e efetuar a compra com o Google Pay — não há suporte para o Apple Pay, por enquanto.

Para usar o Google Assistente em seu telefone para fazer um pedido, basta dizer: “Ei Google, peça comida no [restaurante]”. Além disso, é possível ajustar um pedido dizendo “Ei Google, refaça o pedido do [restaurante]”. O Assistente removerá seus pedidos anteriores e, em apenas alguns segundos, você pode pedir o prato certo.

Google Duo

A plataforma de videochamadas do Google também foi atualizada recentemente com algumas novidades, e a principal delas talvez seja as chamadas em grupo. Com isso, agora é possível adicionar até oito pessoas a uma ligação de vídeo no iOS e no Android. Como todas as ligações do Google Duo, as chamadas em grupo são criptografadas de ponta a ponta.

Além disso, o serviço ganhou um novo modo de economia de dados que possibilita limitar o uso de dados em redes móveis e Wi-Fi (no Android) em mercados como o Brasil, a Indonésia e a Índia. O Google afirmou que a opção será lançada em mais países e (esperançosamente) no iOS.

Por fim, agora também é possível personalizar suas mensagens de vídeos (pequenas gravações, caso alguém não possa lhe atender naquele momento) no iOS e no Android. Entre as opções de personalização, você pode adicionar textos, emojis e até desenhar em um vídeo.

Plex

O popular serviço de streaming (e gerenciador) de mídias Plex lançou uma atualização para seu app que implementa um novo reprodutor de áudio no tvOS e um controle de volume personalizado no iOS. Além disso, o serviço ganhou novos modificadores de reprodução no player de vídeo; a capacidade de descoberta de modificadores no reprodutor de música também foi melhorada.

Em ambos os sistemas, o último vídeo da fila de reprodução agora será exibido mais rápido após reabrir o app. No tvOS, outros recursos foram corrigidos, incluindo a opção para mostrar dados de artistas de músicas em playlists e um problema que afetava a reprodução de músicas ao trocar de usuário. Ademais, um erro ao adquirir o Plex Pass também foi consertado.

Azul

O app da empresa de aviação Azul ganhou uma boa repaginada (finalmente adaptado para as telas dos iPhones modernos) e agora a aba de reservas possui um novo design que oferece mais destaques para as suas próximas viagens e permite que você administre os detalhes da reserva com mais facilidade.

A tela de check-in também foi melhorada, assim como a página do TudoAzul, que agora exibe todos os seus pontos acumulados e outras informações do programa de vantagens de forma ainda mais simplificada. Outra novidade que certamente alegrará os usuários disponibiliza o cartão de embarque offline, podendo ser acessado mesmo sem internet.

No mais, outros recursos de escolha e antecipação de voos foram melhoradas para facilitar o acesso e o ajuste pelo usuário, além de estarem mais rápidas.