Apple registra 11 novos modelos de iPhones em banco de dados na Eurásia

Chinês que deu prejuízo de quase US$1 milhão à Apple poderá pegar 10 anos de prisão No começo de abril, nós falamos de um caso no qual dois estudantes de engenharia aplicaram um golpe que rendeu um prejuízo de quase US$1 milhão à Apple. De forma resumida, Quan Jiang e Yangyang Zhou recebiam pacotes com 20-30 iPhones falsificados de Hong Kong (cada um com custo aproximado de US$30) e os enviavam […]

Novo app garante que todos os seus contatos do iPhone tenham fotos atualizadas Por padrão, se você não adicionar fotos aos seus contatos manualmente, o iPhone preenche o espaço do avatar com um círculo cinza com as iniciais da pessoa. Mas e se houvesse uma forma de colocar fotos em todos eles com poucos toques? Foi nesse projeto que o desenvolvedor Casey Liss trabalhou nos últimos três meses, […]

League of Legends poderá ganhar uma versão para iPhone em breve Gamers do mundo, tremei: o indefectível Lolzinho pode estar encontrando o caminho dos smartphones e tablets. De acordo com a Reuters, a desenvolvedora Riot Games, responsável pelo fenômeno League of Legends, está desenvolvendo uma versão do jogo para iPhone em parceria com sua empresa-mãe, a Tencent Holdings, na China. As duas empresas já estariam colaborando […]