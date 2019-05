FileMaker 18 chega com interface aprimorada e novos controles de segurança

Por motivos óbvios, a FileMaker não tem lá a fanfarra que outras subsidiárias da Apple recebem por aí, mas lá está ela, todos os anos atualizando religiosamente sua plataforma para criação de bases de dados e apps personalizados para empresas e usuários. Em 2019, claro, não poderia ser diferente.

O FileMaker Pro 18 para macOS foi lançado ontem com algumas novidades bem interessantes para os usuários da plataforma — a começar por uma interface redesenhada, com a mesma lógica visual de sempre mas uma série de melhorias espalhadas pelo software para torná-lo mais moderno, intuitivo e acessível.

A janela de importação de dados, por exemplo, foi totalmente redesenhada: agora é possível simplesmente digitar algumas letras do valor desejado para começar uma importação automática em vez de recorrer somente ao drag & drop — é possível, inclusive, especificar delimitadores personalizados ao importar certos tipos de arquivos.

Outras novidades do FileMaker Pro 18 incluem uma ferramenta para comparar versões de arquivos, além de passos para criar scripts que leem, gravam e gerenciam arquivos de dados externos e muito mais.

No campo da segurança, temos um novo recurso de acesso gerenciado o qual permite que desenvolvedores atribuam o gerenciamento de certas partes de uma conta ou um projeto sem necessariamente oferecer acesso a outras partes do arquivo em questão. Além disso, a tela de Gerenciamento de Segurança também foi redesenhada, com opções mais claras e acessíveis.

No FileMaker Server, arquivos agora são automaticamente recuperáveis após uma falha de hardware ou software. Já no FileMaker Go, é possível configurar a abertura de um app específico na inicialização do software.

Todas as novidades do FileMaker 18 podem ser conferidas em detalhes nessa página. O software pode ser adquirido no site oficial da empresa por US$616 em sua licença individual ou por US$225 como atualização (de qualquer versão da plataforma até o FileMaker Pro 15); há ainda versões para equipes por valores periódicos.

O FileMaker Go 18, por sua vez, está disponível gratuitamente na App Store.

via AppleInsider