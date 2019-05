League of Legends poderá ganhar uma versão para iPhone em breve

Gamers do mundo, tremei: o indefectível Lolzinho pode estar encontrando o caminho dos smartphones e tablets.

De acordo com a Reuters, a desenvolvedora Riot Games, responsável pelo fenômeno League of Legends, está desenvolvendo uma versão do jogo para iPhone em parceria com sua empresa-mãe, a Tencent Holdings, na China. As duas empresas já estariam colaborando na criação há mais de um ano, mas dificilmente a versão móvel do jogo será lançada em 2019 — o mais provável é que ouçamos mais sobre isso no ano que vem.

Ainda que uma versão móvel de League of Legends tenha sido negada por seus desenvolvedores ao longo dos anos, a transição do jogo para smartphones e tablets não seria nada surpreendente: mesmo sendo o jogo de PC (e Mac) mais popular do mundo, LoL viu sua receita anual cair 21% no último ano, com US$1,4 bilhão gerado no jogo. Uma entrada no mundo móvel significaria todo um novo universo de jogadores a ser capturado — especialmente na China, onde 57% da renda de jogos eletrônicos vem de dispositivos móveis.

Com a chegada do título ao iOS e ao Android, a Riot Games também tem nas mãos a chance de expandir as competições internacionais do game — que já são enormes, como podemos ver pelos torneios gigantescos e milionários em torno de League of Legends, mas têm potencial para ficarem ainda maiores.

Resta saber, claro, se as empresas conseguirão transpor a experiência de LoL nos computadores com sucesso para os dispositivos móveis. A Epic conseguiu com Fortnite, mas estamos falando aqui de uma criatura completamente diferente. O que vocês acham?

