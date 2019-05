Novo acessório da Spansive carrega até quatro iPhones ao mesmo tempo, sem fio

O AirPower nasceu e morreu (não necessariamente nessa ordem) com a promessa de carregar três dispositivos sem fio ao mesmo tempo sem a necessidade de posicioná-los em locais específicos na sua superfície. Como todos sabemos, a promessa acabou provando-se ambiciosa demais para a Maçã, mas uma pequena fabricante já conseguiu superá-la — e de fato colocar o produto à venda, o que é importante.

A Spansive lançou recentemente seu mais novo carregador sem fio, batizado de Source. O dispositivo é vendido como um acessório focado em famílias e casas com múltiplos moradores, e o motivo é bem simples: ele é capaz de carregar até quatro smartphones (sejam iPhones ou quaisquer aparelhos compatíveis com o protocolo Qi) sem fio, simultaneamente e sem posicionamento definido — basta colocar o aparelho no carregador e se despreocupar.

Além do suporte a quatro recargas sem fio simultâneas, o acessório conta ainda com duas portas USB-A para carregamento cabeado de outros dispositivos. A ideia, claro, é juntar os aparelhos eletrônicos de todo mundo da casa num mesmo local — e o fato de que os smartphones ficam em pé, numa superfície antiderrapante, é ótimo para que todo mundo possa checar rapidamente suas notificações quando precisar.

A Spansive diz ter desenvolvido uma tecnologia inteligente de múltiplas bobinas que reconhece a posição de cada aparelho no carregador e direciona “energia tridimensional” para aquele local. Um efeito colateral interessante dessa novidade é que o Source pode carregar até mesmo aparelhos com cases bem espessas, como as da OtterBox, ou com os famigerados PopSockets.

É bom notar que o acessório recarrega smartphones sem fio a uma potência máxima de 5W, o que representa uma queda em relação aos 7,5W máximos aceitos pelos iPhones — e uma queda maior ainda em relação a alguns aparelhos do mundo Android, que chegam a 10W. Ou seja, o carregamento aqui será lento. Apesar disso, a Spansive promete liberar atualizações automaticamente para o Source — já que, sim, o carregador conecta-se à sua rede Wi-Fi — e, futuramente, levar melhorias à velocidade de carregamento do dispositivo.

O Source pode ser adquirido no site oficial da fabricante por US$190 em duas cores, preta ou branca, ambas com acabamento em alumínio. Quem vai?

via 9to5Mac