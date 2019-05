Samsung poderá fornecer painéis OLED para futuros MacBooks Pro e iPads Pro

Mesmo sendo concorrentes ferrenhas no mundo dos smartphones, é sempre bom lembrar que Apple e Samsung são parceiras em diversas atividades e operações ao redor do mundo — basta ver que a sul-coreana é fornecedora, adivinhem só, dos próprios painéis OLED usados pela Apple nos iPhones mais recentes. Agora, ao que tudo indica, essa colaboração poderá se aprofundar ainda mais.

De acordo com o site sul-coreano The Elec [Google Tradutor], as duas empresas estão negociando mais uma parceria, na qual a Samsung forneceria painéis OLED à Apple destinados aos futuros iPads Pro e ao famigerado novo MacBook Pro — que ninguém sabe exatamente quando será lançado (ainda mais agora, com a atualização recente da máquina), mas deverá vir com uma tela de cerca de 16 polegadas.

É difícil dizer se a Apple adotará telas OLED em todas as versões do MacBook Pro com a próxima atualização da máquina: o rumor trazido pelo site sul-coreano dá conta apenas da versão maior do computador, então é possível que vejamos, num futuro não muito distante, um novo MacBook Pro de 16-16,5 polegadas totalmente renovado, com painel OLED, convivendo com os modelos atuais, de 13″ e 15″ — que poderão ou não permanecer à venda.

Já o iPad Pro OLED é uma novidade. Claro, considerando a progressão natural das coisas seria até esperado que o tablet profissional da Maçã abandonasse o LCD em algum momento, mas essa é a primeira vez que ouvimos um rumor concreto sobre essas futuras versões dos dispositivos.

O The Elec não é exatamente um site com ampla tradição de acertos no mundo dos rumores, então essas informações devem ser vistas — como é de praxe com especulações tecnológicas, aliás — com um pingo de ceticismo. Ainda assim, está aí uma boa indicação do caminho que a Apple poderá seguir nos próximos anos.

via MacRumors