Analista: iPhones de 2020 terão Touch ID em toda a tela; “iPhone SE 2” poderá ser lançado

Tirando Ming-Chi Kuo (que já provou ter fontes mais do que por dentro de assuntos envolvendo a cadeia de produção da Apple), as falas de analistas que cobrem o mundo da Maçã devem ser interpretadas de forma bem moderada.

Blayne Curtis, analista do Barclays, é um que não tem um histórico marcante. Mas ainda assim não custa escutar o que ele — supostamente — ouviu por aí (ele e seus associados fizeram uma viagem à Ásia recentemente e se encontraram com fornecedores da Apple) sobre o planejamento da empresa para o futuro.

iPhones de 2019

Algumas coisas são praticamente certas e já muito comentadas, como a manutenção da base do design atual, a adição de uma terceira câmera nos sucessores dos XS e XS Max, 4G de RAM no sucessor do XR, etc.

Curtis, porém, acredita que o 3D Touch deverá ser completamente eliminado de toda a linha (em prol do Haptic Feedback, hoje presente no iPhone XR e que seria expandido para todos os aparelhos).

Além da Samsung, a LG também poderá se tornar fornecedora de telas OLED para os iPhones de 2019 (numa proporção 10-30); em 2020, Curtis aposta no abandono completo das telas de LCD em prol das de OLED.

iPhones de 2020

Já para os modelos do ano que vem, o analista acredita que teremos mudanças mais significativas, como suporte ao 5G, uma “detecção 3D” por meio de um sistema de câmera traseiro e um nova tecnologia para — veja você — o Touch ID, capaz de ser implementada em toda a tela do aparelho.

No mais, o analista mencionou a possibilidade de a Apple lançar um “iPhone SE 2”, com componentes internos do iPhone 8. Esse aparelho poderá chegar ao mercado em 2020, mas Curtis deixou claro que apenas alguns fornecedores da Apple estão por dentro do assunto — outros não fazem ideia e não ouviriam falar desse suposto lançamento.

Veremos se o histórico de acertos do analista ficará melhor ou pior após os lançamentos de 2019 e 2020.

via MacRumors