App do MacMagazine chega à versão 4.0 todo rescrito em Swift e recheado de novos recursos!

Anos após a nossa estreia na App Store, estamos lançando hoje a maior atualização para o app oficial do MacMagazine desde então — desta vez, para a sua versão 4.0.

O aplicativo foi rescrito do zero na linguagem Swift, da Apple, e de quebra implementamos vários recursos há muito tempo aguardados por vocês, usuários.

Entre as novidades, temos uma interface renovada e modernizada, notáveis ganhos de performance por todo o app, novas abas focadas no podcast e em vídeos, funcionalidade de busca embutida, recurso para favoritar posts, dois ícones do app para você escolher (graças ao Raphael “PH” Lopes, como sempre), app para leitura rápida no Apple Watch e outras!

Esperamos que vocês curtam o nosso novo app. Fica aqui o nosso grande agradecimento ao Cassio Rossi, da Kazzio Software, por ter liderado esse novo projeto; e também pela equipe de colaboradores do MM, que ajudou em todos os testes.