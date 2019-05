Apple compra startup de saúde Tueo Health, especializada no monitoramento de asma infantil

Mais um dia, mais uma aquisição: como informou a CNBC, a Apple comprou recentemente a Tueo Health, uma startup californiana focada em saúde.

Mais especificamente, a pequena empresa estava construindo um nome relativamente reconhecido no mercado de saúde americano com uma ferramenta, em processo de desenvolvimento, de monitoramento digital para crianças com asma. A tecnologia seria focada especialmente no período de sono dos pequenos, ajudando pais e responsáveis a evitar crises e controlar/reunir informações sobre a doença.

Não há informações sobre o valor pago pela startup mas, segundo a reportagem, os fundadores da Tueo Health — Bronwyn Harris e Anura Patil — atualizaram seus perfis no LinkedIn no fim de 2018 para indicar que estavam começando a trabalhar na Maçã. É possível que a aquisição tenha envolvido a transferência dos empregados da empresa para Cupertino (um “acquihire”, como se diz), mas essa informação não foi confirmada.

Como é de costume, a Apple não comentou a novidade ou deu qualquer declaração sobre suas intenções com a compra. Não é difícil imaginar, entretanto, que a empresa use a tecnologia e a expertise da Tueo Heath para aprimorar recursos da sua plataforma de saúde, especialmente no Apple Watch.

Se isso envolver novos recursos de monitoramento de sono no futuro, melhor ainda.

via MacRumors