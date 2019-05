Conceito do iOS 13 traz um compilado de todos os recursos mais pedidos para o update

A WWDC19 já está quase entre nós, e, a julgar pela quantidade de conceitos que já vimos para o vindouro iOS 13, pode-se dizer que a atualização do sistema operacional móvel da Apple é provavelmente a novidade mais aguardada da conferência. Agora, mais um designer se aventurou a colocar no papel (ou… na tela) suas principais expectativas para o futuro sistema.

O conceito de Álvaro Pabesio para o iOS 13 é, sob vários aspectos, um compilado bem refinado do que já vimos no trabalho de outros designers. Temos aqui todos os recursos mais pedidos para a atualização, como um Modo Escuro completo, que abarca todos os aplicativos e elementos do sistema e é facilmente ativado ou desativado por parâmetros de horário ou pela Central de Controle.

Temos também um aplicativo Arquivos (Files) renovado e com mais ares de Finder: a ideia de Pabesio envolve uma barra lateral, onde ficariam reunidos serviços, pastas, tags e volumes externos (já que, no conceito, os iPads Pro trariam suporte a eles), e suporte a abas para navegação fácil entre diretórios.

Nos iPads, especificamente, o iOS 13 traria — como já especulado — novos recursos de acessibilidade para controlar o tablet com um mouse ou trackpad externo. Seria possível criar múltiplos usuários no dispositivo, trocando entre eles com um toque longo no botão de força e uma breve autenticação do Face ID. Daria, ainda, para tocar no ícone de Bluetooth na barra de ferramentas para conectar ou desconectar dispositivos rapidamente.

Uma das partes mais legais do conceito é a expansão do recurso de Continuidade. Com ele, seria possível usar o iPad (e o Apple Pencil) como uma superfície de desenho para aplicativos no Mac; aplicativos do iPhone, por sua vez, poderiam ser abertos no tablet para checagens rápidas (como o WhatsApp, por exemplo).

Pabesio imaginou ainda uma renovação para vários dos aplicativos padrão do iOS: o Lembretes (Reminders) teria uma interface muito mais refinada, com abas diferenciando os tipos de tarefas listadas; o Música (Music) teria sua navegação simplificada com uma ferramenta de busca mais inteligente; o Mail separaria as mensagens por tipo e traria reconhecimento de anexos e um novo padrão para assinaturas digitais; o Mensagens (Messages), por sua vez, teria a adição de perfis com usernames e uma nova tela inicial.

Querem mais? Temos mais — incluindo um indicador de volume mais discreto, no canto superior esquerdo da tela, uma ferramenta de downloads no Safari, novo layout para widgets e uma ferramenta do Buscar Meus Amigos (Find My Friends) embutida nos Mapas da Apple.

















E aí, o que acharam?