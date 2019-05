Filme da semana: compre o terror “Hereditário” por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Hereditário”, filme de terror do diretor Ari Aster.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

O estreante diretor e roteirista Ari Aster tenta entender como certas famílias são mais afetadas por tragédias que outras. Seria uma maldição milenar ou pura má sorte? No caso de “Hereditário”, Annie Graham (Toni Collette) lida com a morte da mãe ao mesmo tempo em que precisa manter a família unida. Mas quando o túmulo da matriarca é violado, estranhas aparições e acontecimentos chocantes tomam conta da sua vida. Repleto de rituais sinistros, cenas chocantes e personagens com planos secretos, o longa é um terror à moda antiga centrado na brilhante atuação de Collette e da garota Milly Shapiro.