iOS 12.3.1 corrige bugs em chamadas VoLTE e no iMessage

Pouco menos de duas semanas após lançar o iOS 12.3 e alguns dias após liberar a segunda versão beta do iOS 12.4, a Apple disponibilizou hoje o iOS 12.3.1 (compilação 16F203 ) para donos de iPhones, iPads e iPods touch.

De acordo com as notas de liberação, a nova versão iOS 12.3.1 foi lançada para corrigir bugs relacionados a chamadas VoLTE (os quais poderiam impedir que tais chamadas fossem realizadas/recebidas) e ao iMessage (um no qual mensagens de remetentes desconhecidos poderiam aparecer na sua lista de conversas, mesmo com o filtro para bloquear tais mensagens ativado; e outro que poderia fazer o link para notificar uma mensagem de desconhecido como spam desaparecer).

Para atualizar o iOS, basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software e instalar o update.

Eis os links diretos para download do iOS 12.31, aos que preferem aplicar o update manualmente pelo iTunes: