Locais para 1ª Apple Store na Índia são delimitados; 2ª loja em Taiwan é confirmada

As Apple Stores estão agora sob nova liderança; como comentamos, a então chefe de pessoas Deirdre O’Brien também assumiu o cargo de VP sênior de varejo após a saída de Angela Ahrendts da Apple, em abril passado.

Entre alguns dos futuros planos para as lojas da Maçã ao redor do mundo, talvez o mais ambicioso para O’Brien será a inauguração da primeira Apple Store na Índia, como veremos a seguir.

Índia

Como sabemos, a situação da Apple na Índia não é ideal, mas a gigante de Cupertino não desistiu em nenhum momento do mercado indiano. Apesar da baixa expressividade nas vendas de iPhones (eles contabilizam apenas 1% do total de aparelhos vendidos por lá), a Maçã — e suas fornecedoras — se dedicam para investir no país e (tentar) reverter essa situação.

Uma das maneiras, sob a ótica da Apple, de guinar as dificuldades enfrentadas na Índia é abrindo sua primeira loja física no país — e isso poderá acontecer antes do que o imaginado. De acordo com fontes anônimas da Bloomberg, a Maçã finalizou a lista de possíveis locais para a instalação da sua primeira Apple Store indiana.

Segundo o relatório, a Apple se concentrou em vários locais de “alto padrão” em Mumbai e planeja tomar uma decisão sobre o local exato em breve. As localidades levantadas são comparáveis, segundo essas pessoas, a outros pontos icônicos ocupados pela empresa, como a Apple Fifth Avenue (em Nova York), a Apple Regent Street (em Londres) ou a Apple Champs-Élysées (em Paris).

A maior dificuldade da Apple em abrir uma loja na Índia diz respeito às leis locais, a quais exigem que as empresas devem produzir pelo menos 30% de seus produtos localmente. Isso, coincidentemente (ou não) é exatamente o que a Maçã planeja atingir ainda este ano com a expansão de fábricas de algumas de suas fornecedoras na Índia, como a Foxconn e a Pegatron, que estão “fugindo” dos efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Taiwan

Nesta semana, a Apple começou a promover a abertura da sua segunda loja em Taiwan, na Ásia Oriental. Localizada ao sopé do próspero centro de compras Xinyi A13 na capital taiwanesa, o local foi enfeitado com placas e informações que indicam a inauguração iminente da nova loja, como divulgado pelo Mobile01.

Por enquanto, a Maçã não divulgou nem o dia nem o horário da inauguração, mas um anúncio formal deverá ser feito em breve. À frente da loja, uma placa combina a logo da Apple com caracteres chineses que leem “A criatividade começa aqui, Apple Xinyi A13”.

Entre a loja e o shopping, há uma praça arborizada com assentos públicos (mantendo o estilo de “praça” de outras Apple Stores). Dentro do espaço é provável que escadas levem a um piso subterrâneo do local, o qual é sustentado por um telhado de fibra de carbono e dois pilares de pedra, envolto por uma fachada de vidro que vai do chão ao teto.

Como em todas as novas lojas da Apple, a segunda localidade da Maçã em Taiwan está alinhada com o objetivo da empresa de criar espaços comunitários para expandir o alcance do Today at Apple. Presumivelmente, o Forum da Apple Xinyi A13 será maior do que o da Taipei 101, contribuindo para que a empresa forneça ainda mais sessões e workshops exclusivos por lá.

Portland

Após meses fechada para reformas, a Apple está se preparando para reabrir sua loja em Portland (Oregon). A Apple Pioneer Place receberá seus clientes novamente a partir do dia 31 de maio, às 10h da manhã (pelo horário local).

Entre as novidades, a reinauguração da loja de Portland incluirá, assim como visto em reformas de outras Apple Stores, uma nova Video Wall e um Forum para a realização das sessões do Today at Apple. Desde março passado, as janelas do local foram tampadas com uma parede preta que cercava a loja.

A Apple Pioneer Place será a primeira loja de varejo da Maçã no Oregon a contar com as novidades em design e tecnologia, com foco na oferta de programas e eventos culturais. Além dela, a companhia possui outra unidade (com o design antigo) instalada na cidade de Tigard, a Apple Washington Square.