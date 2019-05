Pesquisa: 71% dos estudantes universitários preferem Mac ao PC

A escolha por um computador parte desde a pesquisa entre os modelos disponíveis até o pós-compra, no seu uso diário. Atualmente, a divisão desses dispositivos (desktops e notebooks) é predominantemente preenchida por Macs e PCs, então é natural que eles sejam comparados com mais frequência.

Nesse sentido, a Jamf (empresa de gerenciamento de dispositivos da Apple) divulgou ontem o resultado de uma pesquisa que investigou a popularidade de Macs/PCs entre estudantes universitários, analisando a preferência desse grupo consumidor com foco no mercado de trabalho.

Dos mais de 2.000 alunos universitários entrevistados, cerca de 71% disseram usar ou preferir o Mac ao PC. Mais precisamente, 40% dos participantes já utilizam os computadores da Maçã, enquanto 60% usam PCs — dos quais 51% prefeririam o Mac se os custos fossem desconsiderados.

Os alunos que disseram preferir Mac a PC ofereceram várias razões diferentes, incluindo facilidade de uso, confiabilidade, sincronização de dados entre vários dispositivos, entre outros — cada um pôde escolher mais de um aspecto, portanto a soma é maior que 100. Confira:

Facilidade de uso : 59%

: 59% Confiabilidade : 57%

: 57% Sincronização : 49%

: 49% Intuitividade : 58%

: 58% Durabilidade : 50%

: 50% Incentiva a produtividade: 40%

Cerca de 64% dos entrevistados, por outro lado, simplesmente afirmaram “gostar da marca”, enquanto 60% preferiram o Mac pelo seu “estilo e design”.

Além disso, 83% dos estudantes que atualmente usam Macs para fins acadêmicos disseram que continuariam usando-o no trabalho. No que tange o uso de computadores no mercado de trabalho, mais precisamente, 67% dos entrevistados afirmaram que gostariam de poder escolher entre um Mac ou PC nas empresas.

Quando perguntados sobre qual marca oferece o maior valor, 43% dos estudantes que usam PCs escolheram o Mac, apesar do preço mais alto; enquanto isso, 80% dos usuários de Mac disseram que esses dispositivos oferecem o maior valor.

Os dados acima, obtidos pela empresa Vanson Bourne, foram coletados de estudantes universitários de cinco países para descobrir até que ponto as escolhas tecnológicas influenciam nas decisões de carreira; confira aqui a pesquisa na íntegra [PDF].

via MacRumors