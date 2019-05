Gameloft lançará o primeiro jogo RPG de LEGO para iPhones

Surgem mais possíveis detalhes sobre o novo monitor da Apple Todas as atenções do mundo tecnológico estão voltadas para a WWDCD19, que há de apresentar as novas versões dos principais sistemas operacionais da Maçã. Dentre todas essas novidades de software, entretanto, temos a expectativa de sermos apresentados a pelo menos um novo produto, digamos, palpável: um novo monitor profissional da Maçã (junto ao novo Mac […]

Mural MM, edição LXXVI Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXXVI. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]

Tópicos do MM Fórum: ECG do Apple Watch fora dos EUA, comprimindo vídeos em HD, AirPods desconectando e mais! Semanalmente, o nosso moderador Ramon Nicotari seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui. Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral. Vamos aos links desta […]