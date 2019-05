Surgem mais possíveis detalhes sobre o novo monitor da Apple

Todas as atenções do mundo tecnológico estão voltadas para a WWDCD19, que há de apresentar as novas versões dos principais sistemas operacionais da Maçã. Dentre todas essas novidades de software, entretanto, temos a expectativa de sermos apresentados a pelo menos um novo produto, digamos, palpável: um novo monitor profissional da Maçã (junto ao novo Mac Pro, mas essa é outra história).

O 9to5Mac publicou um artigo detalhando várias informações do provável monitor, com base em descobertas feitas pelo desenvolvedor Guilherme Rambo e dados compartilhados por fontes próximas ao assunto. Pela imagem pintada, usuários profissionais têm tudo para ficar animados com os prospectos da novidade!

De acordo com o relatório, o novo monitor, conhecido internamente na Apple pelo código J290 , será dotado de várias tecnologias de imagem profissionais — muitas das quais já estão presentes em algumas telas de produtos da empresa. Teremos um painel DCI-P3 com suporte a HDR , recurso de brilho automático, Night Shift e tecnologia True Tone.

Talvez mais importante que isso, espera-se que o monitor traga uma profunda integração com o macOS: usuários de Macs poderão ajustar o painel profundamente com ferramentas nativas do sistema, salvando suas preferências como presets e alternando entre elas com poucos cliques na barra de menus.

Os presets, que abarcam características como brilho máximo e mínimo, espaço de cores, balanço de branco, Night Shift, ajuste do True Tone e muito mais, podem também ser salvos para aplicação em outros monitores da empresa, é bom notar.

No mais, não há informações sobre características físicas do display: especula-se que ele tenha uma tela ultra-wide de 31,6 polegadas com resolução 6K (6240×2880 pixels), mas a informação ainda há de ser confirmada. Também não sabemos qual será o valor dessa brincadeira — mas podemos esperar um equipamento profissional com preço igualmente profissional.