MM Responde: como funciona o apagamento temporário de apps no iOS e como revertê-lo?

Hoje é dia da nossa coluna MM Responde!

A pergunta do dia é:

Como funciona o apagamento temporário de apps no iOS e como revertê-lo?

Armazenamento em iGadgets

Atualmente contamos com iGadgets de até 1TB! Muitas pessoas gostam de carregar seus arquivos na memória interna, mas a grande maioria mantém seus arquivos na nuvem ou possui um dispositivo com pouco espaço livre e muitas vezes acaba por ter como única opção “Desinstalar Apps Não Usados”, um recurso advento do iOS 11 e que permite de uma forma fácil e rápida resolver o problema de pouco espaço.

Ao optar por esse recurso, o usuário não perde o aplicativo ou seus arquivos internos, e sim remove-o temporariamente de seu dispositivo, mantendo “seu lugar” mas sem ocupar espaço. Deixe-me explicar melhor a diferença de apagar um aplicativo e do recurso “Desinstalar Apps Não Usados”.

Apagar

Ao deletar um aplicativo do seu dispositivo, seu ícone desaparece, as informações são removidas e qualquer informação/dado interno também é deletado.

“Desinstalar Apps Não Usados”

Se a opção escolhida for a de removê-lo temporariamente, o desinstalar tende a ser uma opção mais interessante. Ao fazer isso, seu ícone permanece em seu dispositivo e todas as suas informações presentes dentro dele também. O ícone do aplicativo fica em seu local e ao lado do nome do app é apresentada uma nuvenzinha.

Existem duas formas de ativar esse recurso; vamos a elas?

AUTOMATICAMENTE

Siga as instruções abaixo:

Abra os Ajustes; Toque em Geral; Desça e toque em iTunes e App Store; Marque o item “Desinstalar Apps Não Usados”.

Observe que, nessa forma, o sistema removerá aplicativos que não são frequentemente usados, independentemente da importância que você dá para eles. Vale ressaltar, ainda, que o iOS não avisa quais aplicativos estão sendo colocados nesse modo, sendo apresentados a você somente pelo ícone ao lado de seu título.

Caso você precise utilizar um desses apps novamente, será necessária uma conexão de rede e é bom lembrar que certos aplicativos, pelo seu tamanho (>150MB), não podem ser baixados novamente sem uma rede Wi-Fi.

MANUALMENTE

Siga as instruções abaixo:

Abra os Ajustes; Toque em Geral; Toque em Armazenamento do iPhone; Toque no ícone do aplicativo que deseja desinstalar; Toque em “Desinstalar App“.

Uma mensagem será apresentada informando que seus dados serão mantidos e que, caso você deseje utilizar o aplicativo novamente, será necessário baixá-lo.

Reinstalando aplicativos

Ao tocar em um ícone que foi desinstalado, uma mensagem informando que o download ocorrerá em plano de fundo é apresentada. Ao final, tocando no ícone, o aplicativo será aberto normalmente, com todas as suas informações.

Você usa esse recurso? Qual sua opinião sobre ele? Deixe um comentário!

Se você procurou resposta no MM Fórum e não encontrou ou se você simplesmente tem alguma sugestão para o MM Responde (selecionaremos uma por vez), é só mandar um email para mim [marcelo arroba nosso domínio] ou falar comigo no Twitter [@marcelodemelo].

Até a próxima! 😎