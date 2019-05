Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 19 a 26 de maio

MM Responde: como funciona o apagamento temporário de apps no iOS e como revertê-lo? Hoje é dia da nossa coluna MM Responde! A pergunta do dia é: Como funciona o apagamento temporário de apps no iOS e como revertê-lo? Armazenamento em iGadgets Atualmente contamos com iGadgets de até 1TB! Muitas pessoas gostam de carregar seus arquivos na memória interna, mas a grande maioria mantém seus arquivos na nuvem ou […]

Gameloft lançará o primeiro jogo RPG de LEGO para iPhones Sem sombra de dúvidas, este é um ano agitado para as desenvolvedoras de jogos: entre o anúncio de diversos títulos aguardadíssimos nos próximos meses (como Harry Potter: Wizards Unite e Mario Kart Tour), teremos também o lançamento do Apple Arcade, plataforma de jogos da Maçã. Agora, para adicionar ainda mais expectativa a 2019, a Gameloft […]

Surgem mais possíveis detalhes sobre o novo monitor da Apple Todas as atenções do mundo tecnológico estão voltadas para a WWDCD19, que há de apresentar as novas versões dos principais sistemas operacionais da Maçã. Dentre todas essas novidades de software, entretanto, temos a expectativa de sermos apresentados a pelo menos um novo produto, digamos, palpável: um novo monitor profissional da Maçã (junto ao novo Mac […]