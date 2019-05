Apple I funcional é leiloado por quase R$2 milhões em Londres

No início do mês, falamos aqui sobre um raríssimo modelo funcional do Apple I — o lendário computador original da Maçã construído por Steve Jobs e Steve Wozniak numa garagem da Califórnia — que estava prestes a ser posto em leilão na Christie’s, a famosa casa de arte londrina. Agora, ele saiu de lá com um dono.

Os leiloeiros estimaram que a peça poderia arrecadar entre R$1,5 milhão e R$2,4 milhões. No fim das contas, o valor pago pelo singelo comprador — que não teve a identidade revelada — ficou mais ou menos no meio disso: o Apple I foi adquirido por £371.250, ou cerca de R$1,9 milhão.

Pode parecer uma fortuna, mas o dinheiro está longe de ser o maior montante gasto num Apple I — uma unidade do computador já foi comercializada, pasmem, pelo equivalente a R$3,5 milhões há alguns anos. Certamente é um salto considerável em relação ao preço de venda da máquina em 1976: US$666,66 (~R$2.700).

Mesmo com o preço “módico”, é bom lembrar que o Apple I adquirido recentemente é um modelo especial: além de ser totalmente funcional, ele foi montado dentro de uma maleta para transporte fácil (e secreto, já que você não vai querer dar pinta com uma máquina dessa nas mãos). O pacote conta ainda com um gravador de fitas da Panasonic, um processador da Motorola e vários documentos raros relacionados ao computador, como um manual de instruções original assinado por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne (o terceiro cofundador da Apple).

No fim das contas, só há uma pergunta a ser feita: roda Crysis?

via 9to5Mac