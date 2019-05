Opera Touch ganha recursos de segurança no iOS; Ulysses e Todoist são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Opera Touch

O navegador para iOS trouxe uma novidade de segurança que há de agradar aos seus usuários mais avançados: agora, é possível proteger o recurso My Flow com o Touch ID ou o Face ID, impossibilitando o acesso de estranhos.

Caso você não seja familiar, o My Flow é um recurso introduzido algumas versões atrás que mostra um fluxo de links, notas e imagens que você salva instantaneamente durante sua navegação para checagem posterior; ele pode ser acessado deslizando o dedo a partir da borda esquerda do dispositivo. Com a novidade, o recurso fica protegido de acessos indevidos — o que é importante para quem preza pela privacidade.

Ulysses

Enquanto isso, o processador de texto Ulysses ganhou duas novidades importantes.

A primeira delas abrange as versões do aplicativo tanto para iOS quanto para macOS: trata-se da integração com a plataforma de blogs Ghost. Com ela, é possível publicar seus textos do Ulysses diretamente em um blog hospedado no serviço — anteriormente, isso só era possível com o WordPress e o Medium.

A segunda novidade refere-se à versão para iOS do app, ou, mais especificamente ainda, ao seu aplicativo para iPad: agora, temos um novo modo de tela dividida que permite a visualização e edição de dois textos ao mesmo tempo. É bom notar que isso não significa que o app é compatível com o Split View do sistema — estamos falando, aqui, de um recurso interno, que ajuda na produtividade.

Todoist

Por fim, o aplicativo de tarefas e lembretes trouxe boas novidades para o Apple Watch — mais especificamente, para o modelo Series 4 do relógio. Quem usa as faces Infográfico (Infograph) ou Infográfico Modular (Infograph Modular) poderá usufruir de uma série de novas complicações, personalizando a interface com o número de tarefas que você ainda tem ao longo do dia ou mostrando a próxima tarefa marcada na sua agenda.

No iOS, temos também uma pequena novidade: agora, os usuários podem escolher entre mais de 20 ícones para o aplicativo, seguindo a moda lançada pelo app da WWDC e, claro, pelo nosso próprio. 😛