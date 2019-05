★ Review: MacX Video Converter Pro converte e comprime vídeos 4K sem dificuldade

Converter vídeos é uma tarefa mais espinhosa do que poderia ser. É bem verdade que, na era da internet em todos os lugares, esse tipo de processo torna-se menos necessário, mas todo mundo precisará transformar um arquivo de vídeo em algum outro formato em um momento da vida — seja para apresentar um trabalho em outro computador, espelhar o conteúdo numa Smart TV ou algo do tipo.

Felizmente, alguns aplicativos tornam a tarefa bem mais palatável. Um deles é o MacX Video Converter Pro, da desenvolvedora Digiarty Software.

O aplicativo para Macs é uma plataforma completa para conversão de vídeos em basicamente todos os formatos — com a capacidade de lidar com arquivos em resolução 4K, inclusive. A melhor parte é que o software é muito intuitivo e fácil de usar: mesmo sem oferecer tradução para o português, usuários que não entendam o inglês poderão navegar por suas opções sem grandes dificuldades.

As ferramentas trazidas pelo utilitário são diversas: além do conversor de vídeos em si, temos um mini-editor embutido no qual você pode fazer ajustes básicos no clipe em que está trabalhando — é possível fazer cortes, crops, ajustar o volume do áudio, adicionar legendas ou marcas d’água no conteúdo sem sair do software. Além disso, é possível baixar e converter vídeos de dezenas de sites online, como o YouTube.

Falando da conversão em si, alguns dos formatos mais populares aceitos pelo MacX Video Converter Pro incluem MOV, MP4, AVI, MKV, FLV, WMV, 3GP e muitos outros; os padrões de compressão podem ser H.264 ou H.265/HEVC. O aplicativo inclui uma opção para você comprimir os vídeos convertidos, reduzindo o tamanho deles em até 50% (mas preservando sua resolução).

A operação do software não gera reclamações: ele é intuitivo, rápido e confiável, sem causar engasgos na máquina (mesmo um MacBook Pro já de meia-idade, como o meu) e entregando resultados consistentes em todas as tentativas.

Originalmente, o MacX Video Converter Pro sai por US$60 no site da desenvolvedora, mas o utilitário está, por tempo limitado, sendo oferecido por US$29,95. Você pode ainda aproveitar um período de testes de sete dias gratuito para decidir se o software é apropriado para os seus padrões de uso.

Promoção de aniversário da Digiarty!

Melhor ainda do que o desconto acima é a promoção de aniversário da Digiarty, que ocorre até esta sexta-feira (31/5): dá para baixar a versão completa do MacX Video Converter Pro de graça (tanto para macOS quanto para Windows), com o único detalhe de não incluir upgrades futuros.

Aproveite! 😃