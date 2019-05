App brasileiro ChatStats gera estatísticas de seus grupos do WhatsApp

Ah, os indefectíveis grupos de WhatsApp Messenger: desde espaços digitais divertidos, passando por reunião de amigos e familiares até palcos de conflitos titânicos e máquinas de difusão de notícias falsas, não dá para negar que eles despertam sentimentos intensos nas pessoas. Mas e se você tivesse uma forma de quantificar a atividade frenética dos seus grupos? Bom, agora você pode — essa é a proposta do aplicativo ChatStats, desenvolvido pelo brasileiro Rodrigo Araújo.

Com o app, você pode conectar sua conta a um calculador de estatísticas fácil de usar e divertido. São 22 métricas diferentes que podem ser calculadas pelo aplicativo; entre elas, os usuários que mais enviam mensagens, fotos, vídeos ou clipes de voz, quem escreve com mais caracteres ou emojis e quem mais enche o grupo com links da internet.

É possível, ainda, ter uma visão mais clara das tendências de atividade de cada grupo, com uma análise dos dias da semana ou das horas do dia mais agitadas. Na tela inicial, uma lista exibe detalhes de cada um dos seus grupos, como quantidade de mensagens e fotos compartilhadas e o número de membros.

A parte mais legal é que cada uma das estatísticas solicitadas gera uma imagem pronta para ser compartilhada diretamente com o grupo em questão; desta forma, você pode contar suas descobertas na mesma hora para os companheiros. É bom notar que o app não armazena nenhuma informação das suas conversas — tudo é imediatamente apagado após o processamento das informações.

O ChatStats está disponível gratuitamente na App Store, mas sua versão gratuita conta apenas com alguns dos parâmetros para geração de estatísticas; para desbloquear as 22 funções do app, basta fazer uma compra interna de R$8. 😉