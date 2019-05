Apple Events já está preparado para a WWDC19; 1Password mini para macOS é redesenhado

Mais um dia e mais uma leva de aplicativos importantes da App Store foi atualizada com novidades interessantes para os usuários. Vamos dar uma olhada em tudo!

Apple Events

O app Apple Events foi atualizado para continuar cumprindo com sua única e exclusiva função: exibir ao vivo os eventos da Maçã para os aficionados e interessados.

Com o update, já temos no aplicativo um novo ícone em neon e o quadrinho relacionado à WWDC19, com um aviso de que os usuários devem voltar ao app às 14h (no horário de Brasília; 10h no horário local) do dia 3 próximo para assistir à conferência.

1Password

A versão para Mac do famoso gerenciador de senhas ganhou novidades concentradas no 1Password mini, o utilitário que vive na barra de menus do macOS e auxilia o usuário em tarefas rápidas.

Temos agora suporte melhorado ao arrastar/soltar (drag & drop), com mais aplicativos suportando a ação de simplesmente arrastar suas credenciais a uma janela de login. Agora, também, a janela some automaticamente quando você realiza uma ação do tipo.

A busca foi melhorada e agora está mais parecida do que nunca com o Spotlight: basta começar a digitar por um site ou conta específico e o 1Password mostrará o resultado mais relevante automaticamente, preenchendo o campo para você.

Temos também um novo cérebro de preenchimento (filling brain) no serviço que, segundo a desenvolvedora AgileBits, escaneia as páginas da internet e detecta os itens que você precisará para realizar as ações ali solicitadas. Se o software detectar uma página de compra online, por exemplo, sugerirá automaticamente a entrada do número do seu cartão de crédito.

O 1Password pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store ou no site da AgileBits, com opções para todas as plataformas. O serviço parte de US$3 mensais por pessoa, com planos para famílias e empresas.

Ideias Musicais

Lembra do app Ideias Musicais (Music Memos), criado pela própria Apple para a gravação de músicas e rascunhos de canto ou instrumentação? Bom, aparentemente a Maçã também não: só agora a empresa atualizou o aplicativo para suportar o recorte dos iPhones mais recentes.

Esse é o primeiro update do aplicativo desde setembro de 2018, e a atualização não traz nenhuma novidade além do suporte ao notch. Bom… pelo menos ele não está morto, não é verdade?

Snapchat

O aplicativo do fantasminha pode ter perdido o prestígio no Brasil, mas ainda é um hit no seu país natal, os Estados Unidos — e continua recebendo novidades. Recentemente, por exemplo, foram apresentados os Snap Games, joguinhos que podem ser iniciados no chat do aplicativo com qualquer contato para disputas instantâneas.

Os jogos podem ser disputados enquanto se conversa por texto ou áudio, e o Snapchat adicionou uma ferramenta que mostra com quais amigos você está jogando para que você nunca se perca nas partidas.

Além disso, a versão mais recente do aplicativo traz ainda um atalho: basta tocar na seta na tela da câmera para acessar os modos Timer, Retrato e Grade.