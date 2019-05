Apple lança novo iPod touch com chip A10 Fusion e até 256GB de espaço

Twelve South lança capa BookBook Vol. 2 para os novos iPads Pro Se você quer consistência numa linha de produtos, olhe para as capas BookBook (da Twelve South): já há quase dez anos(!), as cases contam com a mesma ideia engenhosa de “disfarçar” seus dispositivos (sejam eles iPads, MacBooks ou iPhones) como livros antigos e meio surrados. Além de ser engraçadinha, a técnica ainda protege os seus […]

“Ice Lake”: Intel revela detalhes da sua 10ª geração de chips No fim do ano passado, comentamos as primeiras informações sobre a nova arquitetura de chips de 10 nanômetros da Intel, batizada de “Sunny Cove”. Agora, a fabricante de chips deu ainda mais detalhes dos chips “Ice Lake”, a 10ª geração da fabricante. Os processadores “Ice Lake” combinam o novo design com os gráficos da Gen11. […]

Taptic Engine: como a Apple domina a tecnologia de resposta tátil Em 2014, a Apple lançou o primeiro Apple Watch e, com ele, um novo componente que passou a integrar quase todos os produtos da Maçã: falo do Taptic Engine. O pequeno mas importante motor vibratório da Apple é responsável pela resposta tátil de Apple Watches, iPhones e Macs — e por dar vida ao 3D […]