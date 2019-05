Apple libera terceira versão beta do iOS 12.4; segundas do watchOS 5.3 e do tvOS 12.4

Mais uma semana, mais uma maratona de testes para os desenvolvedores (e os curiosos de plantão, naturalmente): a Apple liberou agora há pouco a terceira versão beta do iOS 12.4 (compilação 16G5038d ), bem como as segundas versões de testes do watchOS 5.3 ( 16U5537b ) e do tvOS 12.4 ( 16U5537b ) — ficou de fora, então, o macOS Mojave 10.14.6 beta 2.

Como comentamos anteriormente, parece que as atualizações são pontuais e nào trazem maiores novidades — só o iOS 12.4 conta com preparativos para a chegada do Apple Card, mas nada além disso. É natural: as forças da Maçã devem estar focadas nos retoques finais das versões seguintes dos sistemas (iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e tvOS 13), que deverão ser apresentadas na próxima semana, na WWDC19.

Caso alguma novidade seja encontrada nessas novas versões beta, claro, avisaremos aqui. Também comunicaremos quando os sistemas estiverem disponíveis no Apple Beta Software Program (menos o watchOS, que não faz parte dele) para testes públicos.

Quem já está testando?