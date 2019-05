Modo Escuro, Lembretes e mais: confira screenshots do iOS 13!

Guilherme Rambo está de volta destilando informações interessantes sobre o iOS 13, futura versão do sistema operacional móvel da Apple que será apresentada na WWDC19.

Vale notar que o desenvolvedor brasileiro já soltou informações preciosas sobre o vindouro iOS, como por exemplo que ele virá com Modo Escuro e melhorias no Mail, um novo app que juntará os recursos do Buscar Meu iPhone e Buscar Meus Amigos, novidades para a Siri e para realidade aumentada, entre outras muitas coisas.

E que tal ver algumas dessas novidades? Pois Rambo conseguiu colocar as mãos em algumas screenshots do novo sistema e compartilhou com o mundo!

Modo Escuro

Abaixo vemos o Modo Escuro em funcionamento, o qual poderá ser ativado pelos Ajustes ou pela Central de Controle. Na tela inicial, a única mudança perceptível é o Dock, que adota um fundo um pouco mais… escuro — Rambo acha, com razão, que a Apple deverá incluir alguns papéis de parede que funcionem melhor no Modo Escuro, valorizando o novo recurso.

O app Música, por sua vez, mostra um fundo realmente preto, perfeito para aparelhos com tela OLED (iPhone X, XS e XS Max) — podendo inclusive ajudar um pouco no quesito consumo de bateria, já que esses pixels ficam literalmente desligados.

Ao capturar uma tela, em vez de mostrar um plano de fundo cinza com as devidas ferramentas de marcação na parte inferior, temos uma representação dessas ferramentas mais realista. Ainda segundo Rambo, a mesma interface também foi redesenhada no iPad, que usa uma bandeja arredondada na parte inferior da tela para mostrar essas ferramentas, podendo inclusive ser arrastada e posicionada livremente pela tela.

Lembretes

Aqui vemos o app Lembretes redesenhado (visual que também chegará ao macOS 10.15).

No iPad, o novo aplicativo terá uma barra lateral grande com separações para “Hoje”, “Programado”, “Sinalizado” e “Todos”; teremos também uma caixa de pesquisa e uma coleção de listas de lembretes de um usuário. O aplicativo usará nova fonte San Francisco Rounded, introduzida no iOS 12.2 (mais precisamente, no Wallet).

App Buscar Meu

Rambo também mostrou o ícone do novo app chamado Buscar Meu (Find My), fruto da junção dos Buscar Meu iPhone e Buscar Meus Amigos.

O desenvolvedor contou que o app foi significativamente melhorado no iPad e traz todos os recursos dos dois aplicativos. Nele, temos um grande mapa que preenche toda a tela do dispositivo, com uma pequena janela no canto listando a sua família e seus amigos; em outra aba, temos os dispositivos em si. Quando o Modo Escuro está ativado, o mapa fica exatamente igual ao que vemos no macOS Mojave com o Modo Escuro ativado.

· • ·

Animados para a WWDC19? Sem dúvida nenhuma veremos isso e muito mais na semana que vem!