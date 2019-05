Twelve South lança capa BookBook Vol. 2 para os novos iPads Pro

Se você quer consistência numa linha de produtos, olhe para as capas BookBook (da Twelve South): já há quase dez anos(!), as cases contam com a mesma ideia engenhosa de “disfarçar” seus dispositivos (sejam eles iPads, MacBooks ou iPhones) como livros antigos e meio surrados. Além de ser engraçadinha, a técnica ainda protege os seus caríssimos produtos de possíveis olhares desejosos, por assim dizer.

Há alguns anos, a Twelve South apresentou a BookBook Vol.2, uma nova edição da capa com novidades visuais e alguns recursos extras. Até hoje, essa versão atualizada só estava disponível para os novos MacBooks, mas hoje isso muda: agora, os novos iPads Pro também têm uma versão da case para chamar de sua.

A capa, que tem versões para os iPads Pro de 11 e 12,9 polegadas, traz um revestimento interno rígido para proteção máxima dos tablets, bem como espaço para que o Apple Pencil de segunda geração fique sempre conectado ao dispositivo, mesmo com o “livro” fechado. Temos ainda um pequeno compartimento para documentos (ou para um pequeno teclado Bluetooth) e uma abertura na traseira para a câmera.

A BookBook Vol. 2 para iPad Pro conta ainda com dois ângulos de apoio: um para digitação, com inclinação bem discreta, e outro que põe o tablet quase na vertical para você assistir a vídeos ou coisas do tipo. A parte externa, como de costume, é revestida com couro legítimo cheio de pequenos detalhes e um tratamento que dá à capa um ar envelhecido.

Aos interessados, as cases podem ser adquiridas no site da Twelve South por US$90 (iPad Pro de 11 polegadas) ou US$100 (12,9 polegadas).

Curtiram?

via iDownloadBlog