Vídeos: como usar o recurso Repouso (do Tempo de Uso), o app Fotos e mais!

Dicas e tutoriais são sempre bem-vindos, não é mesmo? A Apple sabe disso e, há algum tempo, vem publicando — em seu canal no YouTube — diversos conteúdos desse tipo. Eis os mais recentes, englobando não apenas o iOS mas também o macOS:

Como usar o recurso Repouso no Tempo de Uso

Tenha tempo para fazer tudo o que gosta com o recurso Repouso. Veja como agendas pausas no iPhone ou iPad para ajudar você a relaxar ou se concentrar em outras coisas.

Como usar o Fotos no iPhone

Descubra como usa o Fotos no iOS 12. Veja como encontrar rapidamente suas fotos favoritas e compartilhá-las com quem você gosta. Veja quem comentou nos seus álbuns compartilhados e encontre fotos que você tirou em shows e eventos. Elas serão automaticamente organizadas conforme o que aparece nelas, como animais ou esportes.

Como editar fotos no Mac

As ferramentas de edição do Mac ajudam a deixar suas fotos ainda mais incríveis. Aprenda a melhorar suas fotos e ajustar a iluminação, a cor, o contraste e muito mais. Você também pode girar e cortar até ficar do jeito que você quer.

· • ·

Aqui no MacMagazine, é claro, você encontra diversas dicas e tutoriais diversos não só apenas do iOS e do macOS, como também do watchOS e do tvOS. Não deixe de conferir! 😉