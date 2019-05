Carros do Apple Maps começarão a circular no Canadá; mais áreas dos EUA recebem cobertura especial

A Apple realmente não está medindo esforços para renovar seu aplicativo Mapas com dados próprios, mais apurados e fidedignos, e uma das partes mais importantes dessa iniciativa são os veículos de captura da empresa, que circulam pelas ruas de cidades ao redor do mundo coletando informações. Agora, como informou o 9to5Mac, eles prestes a chegar a mais um país: o Canadá.

A Maçã anunciou que os veículos do Apple Maps começarão a rodar pelo país no verão do hemisfério norte, que começa no próximo mês; um comunicado publicado no seu site oficial e em vários jornais canadenses afirma que as informações serão adicionadas em uma “futura atualização de produto” e que a empresa segue todas as leis locais de coleta de dados, inclusive borrando rostos e placas de carros nas imagens capturadas.

Segundo a Apple, a invasão canadense dos veículos da empresa se dará em todas as 10 províncias do país, e o trabalho deve se prolongar até novembro de 2018. Não se sabe quando os mapas do Canadá serão atualizados na plataforma da Maçã, mas, quando isso ocorrer, certamente nossos amigos do norte terão acesso a um leque muito maior de informações e dados mais precisos sobre seus bairros e cidades.

Expansão

Falando em mais informações e dados mais precisos, três áreas dos Estados Unidos tiveram seus mapas atualizados recentemente na plataforma da Maçã justamente para receber essas novidades: os estados do Arizona e do Novo México, bem como o sul do estado de Nevada, incluindo Las Vegas.

Com a novidade, as localidades agora têm recursos muito mais aprofundados no mapeamento do terreno. Usuários podem perceber as mudanças simplesmente dando zoom nos locais: elementos como campos de futebol, árvores, áreas gramadas e estacionamentos são muito mais detalhados, criando uma experiência mais imersiva; os resultados de busca também estão mais inteligentes e proativos.

As melhorias são fruto justamente do mapeamento da Apple feito com os veículos (e pedestres) equipados com sensores LiDAR. Segundo o MacRumors, cidades mais ao norte, como Nova York, receberão as novidades em breve; estados como Alaska, Carolina do Sul e Tennessee já estão sendo mapeados desde março e assim permanecerão até julho.

Será que veremos essas novidades aqui no Brasil, algum dia?