macOS 10.15 poderá se chamar Mammoth — mas as possibilidades são muitas

Sejamos sinceros: desde que a Apple abandonou os felinos como inspiração para o batismo das versões do OS X macOS, o encanto e a expectativa para os nomes das versões futuras diminuiu consideravelmente. Não é todo mundo, afinal, que é familiar aos pontos turísticos e locais notáveis da Califórnia, nova temática escolhida pela Maçã desde o OS X Mavericks, em 2013.

Ainda assim, é divertido especular sobre o que a empresa pode estar guardando na manga — e é exatamente por isso que o MacRumors fez um apanhado dos nomes de locais californianos registrados pela Apple: algum deles, afinal de contas, deverá ser escolhido como o nome oficial do macOS 10.15, a ser apresentado na próxima semana.

O site descobriu 19 registros relacionados a locais da Califórnia em propriedade da Apple. Vários deles, como Sierra, Mojave e Yosemite, já foram utilizados; alguns outros foram abandonados no meio do caminho e não têm mais o registro mantido pela Maçã. No fim das contas, quatro possibilidades sobrevivem: Mammoth, Monterey, Rincon e Skyline.

Mammoth é a mais provável das opções a se concretizar por uma razão muito simples: é o registro mais recente da Apple, adquirido no início do mês. O nome se refere à Montanha e aos Lagos de Mammoth, uma região da Califórnia popular por suas atrações turísticas e pelos viajantes que se dirigem para lá para acampar ou esquiar.

As outras opções são igualmente californianas: Monterey é uma cidade histórica na costa do estado; Rincon é uma área de surfe no sul da Califórnia; e Skyline refere-se ao Skyline Boulevard, nome popular da Rota 35 (estrada iniciada em San Francisco e que corre pelo cume das montanhas de Santa Cruz). Todos eles foram registrados entre 2013 e 2016.

Obviamente, todas essas especulações podem ser furadas e a Apple pode estar preparando a nova versão do macOS com um nome totalmente diferente, de registro ainda não revelado. Ainda assim, é divertido discutir esses aspectos, não?

Quais são as vossas apostas?