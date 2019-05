Novo alto-falante Echo Show 5, da Amazon, tem tela pequena e preço baixo

Enquanto a Apple se satisfaz em manter o HomePod como única opção no cada vez mais competitivo mercado de alto-falantes inteligentes (e com um desempenho bem medíocre na categoria, é bom notar), a Amazon deita e rola com uma linha de dispositivos cada vez maior. Hoje, a família de aparelhos domésticos da varejista ganhou um novo membro: o Echo Show 5.

O novo alto-falante inteligente da Amazon não é, como o nome poderia lhe fazer crer, a quinta geração do Echo Show — o que nem seria possível, já que ainda estamos na primeira versão daquele dispositivo. Em vez disso, o novo membro da família é uma versão menor do alto-falante com tela: aqui, o painel tem 5,5 polegadas, contra as 7 polegadas do aparelho original.

A redução no tamanho da tela, combinada com a integração dos alto-falantes nas laterais do dispositivo, significa que temos aqui um aparelho bem compacto, capaz de ser colocado em qualquer cantinho da casa até no cômodo mais apertado.

Apesar do tamanho diminuto, os recursos aqui são basicamente os mesmos do seu irmão maior: o Echo Show 5 tem integração total com a Alexa por meio de uma série de microfones de longa distância; a assistente pode realizar tarefas básicas, agendar lembretes, tocar música ou controlar a casa — o aparelho, afinal, pode atuar como um hub de automação doméstica.

A tela sensível ao toque pode mostrar informações, um relógio, um slideshow de fotos e muito mais, além de atuar como um rádio-relógio glorificado que aumenta o brilho do painel gradativamente para simular um nascer-do-sol. Temos aqui conexão com vários serviços populares, como Apple Music, Spotify, Amazon Prime Video e muito mais; você também pode participar de videochamadas com outros usuários da plataforma da Amazon.

O Echo Show 5 conta ainda com um interruptor que desativa fisicamente a câmera e os microfones do dispositivo, o que é muito útil para o pessoal mais preocupado com a privacidade. O dispositivo tem um indicador de quando informações da câmera ou dos microfones estão sendo enviados à nuvem, e conta com um comando onde você pode simplesmente dizer “Alexa, apague tudo que eu disse hoje” para ter seus registros apagados.

Outro ponto positivo do Echo Show 5 é o seu preço: apenas US$90. Ele já está disponível em fase de pré-venda na Amazon e chegará aos Estados Unidos em junho, com previsão de aterrissar em outros países marcada em julho.

