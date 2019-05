Pokémon Company anuncia jogo para iOS que rastreia o seu… sono!

Digo e repito: o mundo dos games está a todo vapor em 2019 — e ainda estamos chegando à metade do ano! Praticamente duas semanas após divulgar um novo jogo para mobile em parceria com a Nintendo, a Pokémon Company anunciou ontem, durante sua conferência em Tóquio (Japão), um punhado de novos produtos incluindo games, acessório e serviço. As informações são da CNET.

Pokémon Sleep

Se com Pokémon GO os usuários se cansaram de andar à procura das criaturas do game, em breve eles poderão descansar e — literalmente — dormir para treiná-los com Pokémon Sleep.

O próximo jogo mobile da franquia permitirá que você treine seus Pokémons enquanto estiver dormindo, além de receber outras recompensas por bons hábitos de sono.

Justamente pela jogabilidade, digamos, diferenciada, a Pokémon Company disse que o game promete “uma experiência de jogo diferente de qualquer outra”.

Pokémon Sleep será lançado para iOS e Android em 2020 e funcionará melhor com o Pokémon GO Plus Plus, um novo dispositivo capaz de medir a qualidade do seu sono, como veremos a seguir.

Pokémon GO Plus Plus

A redundância no nome comercial talvez tenha sido proposital, já que as semelhanças entre o novo dispositivo e o Pokémon GO Plus são grandes.

Para quem não sabe do que eu estou falando, o Pokémon GO Plus é uma pulseira Bluetooth lançada em 2016 a qual permite que o usuário receba notificações do game no punho, em movimento.

O Pokémon GO Plus Plus realiza todas as funções dessa pulseira, porém conta com algumas tecnologias a mais as quais permitem medir a qualidade do seu sono, contribuindo para as estatísticas do game Pokémon Sleep. Nesse sentido, ao dormir, basta colocar o dispositivo (que parece uma Pokébola achatada) do seu lado e ele sincronizará todos os dados da sua noite com o smartphone (iOS ou Android).

Pokémon Home

O Pokémon Home, por sua vez, é o novo serviço de armazenamento e sincronização online “para todos os seus Pokémons se reunirem”.

Em suma, a plataforma funcionará como um centro de gerenciamento das conquistas e do progresso dos usuários em diversos títulos da franquia Pokémon (incluindo os prósperos Pokémon Sword e Shield) — seja no iOS, no Android ou no Switch (da Nintendo). O serviço será lançado no início de 2020.

Pokémon Masters

A última novidade da Pokémon Company relacionada ao iOS é mais um jogo, chamado Pokémon Masters. O título é fruto da parceria com a DeNA e será lançado no fim deste ano.

Apesar do escasso número de detalhes sobre o game, a desenvolvedora disse que o título “permitirá que você lute junto aos seus treinadores de Pokémon favoritos da série de RPGs principal”. Presumivelmente, o app funcionará em parceria com a plataforma de armazenamento na nuvem, para que você possa jogar com seus Pokémons em qualquer lugar.

A Pokémon Company anunciou algumas outras novidades menores, como parcerias com outras empresas e a criação de um título semelhante ao filme “Pokémon: Detetive Pikachu” para o Switch. A empresa informou ainda que fornecerá mais detalhes das novidades divulgadas em breve.

Ansiosos?