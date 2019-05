Receita Federal leiloará 16 iPhones a partir de R$500

Vira e mexe nós divulgamos aqui algum leilão da Receita Federal envolvendo iPhones ou outros produtos Apple apreendidos por entrarem no país de forma ilegal (sem os devidos impostos pagos).

No de hoje, temos mais de 140 lotes; alguns, como informou o Tecnoblog, envolvendo iPhones.

No total são 16 smartphones da Apple, divididos nos lotes abaixo da seguinte forma:

Lotes 35, 37, 49, 50: iPhone 7 de 128GB por R$1.500

Lotes 36, 38 e 39: iPhone 7 Plus de 32GB por R$1.500

Lote 40: iPhone 5s de 16GB por R$500

Lotes 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48: iPhone 7 de 32GB por R$1.300

Os produtos não têm garantia e não são enviados para a residência do comprador — é preciso retirar tudo em uma das unidades da Receita Federal em São Paulo, onde os produtos estão armazenados.

Como participar?

Pessoas físicas estão autorizadas a participar, com o início dos lances marcados para quinta-feira (30/5) às 11h; as propostas, contudo, podem ser enviadas até às 18h de hoje (29/5). A sessão para lances será realizada no dia 30 às 11h. É preciso fazer um cadastro no site do órgão e ter uma certificação digital para dar os lances.

Ainda segundo o Tecnblog, 40% do valor arrecadado com o leilão vai para a Previdência Social, enquanto os outros 60% são destinados ao Fundaf (Fundo de Desenvolvimento de Atividades Fiscais), que financia atividades de fiscalização.

O edital estabelece que uma pessoa física pode apresentar proposta para no máximo dois celulares. Os bens arrematados “somente poderão ser destinados a uso ou consumo, vedada sua destinação comercial”; pessoas jurídicas, contudo, podem vender os produtos.