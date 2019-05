Segunda-feira tem keynote da WWDC19, com cobertura completa do MacMagazine!

De segunda a sexta-feira da semana que vem, ocorrerá o evento mais importante do ano para a Apple — a sua Worldwide Developers Conference, agora na 30ª edição. Pelo terceiro ano consecutivo, ela será realizada no McEnery Convention Center, em San Jose (Califórnia, Estados Unidos).

Embora a WWDC seja um evento de uma semana bastante focado em desenvolvedores, na manhã do primeiro dia sempre ocorre uma keynote de abertura com a apresentação dos novos sistemas operacionais da Apple — neste ano, o iOS 13, o macOS 10.15, o watchOS 6 e o tvOS 13.

Não é tradição em WWDCs, mas às vezes a Apple aproveita essas keynotes para lançar novos hardwares também. Como os MacBooks Pro e os iMacs já foram atualizados nas últimas semanas, dificilmente veremos algo de novo nesse sentido por lá. O que poderemos ter, sim, é um “sneak peek” do novo Mac Pro modular e do aguardado novo monitor da Maçã.

Essa keynote ocorrerá às 10h da manhã de segunda-feira (3 de junho) pelo horário local, o que equivale às 14h pelo horário de Brasília. A seguir, você saberá como acompanhar o evento.

Transmissão ao vivo da Apple

A Apple já confirmou que transmitirá a keynote ao vivo via streaming de vídeo.

Ela poderá ser acompanhada tanto pelo site da empresa (requer um iPhone, iPad ou iPod touch rodando o Safari no iOS 10 ou superior; um Mac rodando o Safari no macOS Sierra 10.12 ou superior; ou um PC rodando o Microsoft Edge no Windows 10; e a Apple cita inclusive que usuários de outras plataformas poderão acessar o stream usando versões recentes do Chrome ou do Firefox também) quanto por uma Apple TV de segunda geração (ou superior) com a última versão do seu sistema operacional instalado.

Alternativamente, quem quiser pode baixar e acompanhar o app não-oficial Apple Events para macOS — desenvolvido pelo brasileiro Guilherme Rambo — e acompanhar a transmissão por ele, também (suporta inclusive transmissão para o Google Chromecast).

Mesmo com a transmissão ao vivo da Apple, o nosso MM Live está garantido, com informações do evento trazidas em tempo real para vocês, ponto a ponto, em português.

É um ótimo complemento para a transmissão oficial da Apple e uma alternativa perfeita caso você não possa acompanhar a transmissão em si na hora da keynote (será horário comercial no Brasil, afinal de contas), já que fazemos o MM Live tanto em texto quanto com imagens — e ele funciona bem via desktops ou mobile.

Começaremos o nosso live blogging às 13h45.

Twitter

Para quem não puder acompanhar tudo em detalhes durante a keynote, publicaremos no Twitter em @MacMagazine os principais destaques do que for sendo anunciado por lá.

Não queremos inundar timelines alheias à toa, então a ideia é só postar alguns tweets principais durante todo o evento mesmo.

Artigos completos

Obviamente, enquanto tudo isso acima acontece em tempo real durante a apresentação da Apple, teremos uma equipe trabalhando intensamente em artigos completos e detalhados sobre tudo o que for anunciado e o que mais rolar no dia aqui para o site.

Embora a keynote em si dure entre 1h30 e 2h (no máximo), normalmente, a nossa cobertura se estende até tarde da noite — a depender do volume de novidades, é claro.

Podcast

Gravaremos a edição #325 do MacMagazine no Ar na terça-feira (4/6) à noite, um dia depois da keynote.

Excepcionalmente, devido à importância do evento, abriremos a gravação ao vivo para todo mundo aqui no site (algo que normalmente é fechado para patrões). Fiquem ligados!

Tíquete para o Wallet

Como também já é tradição, criamos um tíquete que vocês podem colocar no app Wallet do iPhone a fim de serem informados um pouco antes de o evento especial começar.

Adicione-o clicando/tocando a seguir:

MM Live de MacMagazine Tíquete para o Wallet

Requer o iOS 6 ou superior

Compatível com iPhones/iPods touch

Ou escaneie o seguinte código QR pelo Wallet — toque no sinal de mais (+) no canto superior direito, escolha “Escanear Código” e aponte a câmera:

· • ·

E aí, todos ansiosos?! 😉