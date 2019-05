Vazam screenshots dos apps Música e Apple TV para macOS 10.15

Ontem nós divulgamos screenshots vazadas do iOS 13 mostrando o Moro Escuro e o app Lembretes; hoje Guilherme Rambo (do 9to5Mac) está de volta, agora com imagens dos aplicativos Música e Apple TV para macOS — como sabemos, o iTunes será desmembrado na futura versão do sistema operacional desktop da Apple, dando lugar a novos apps (Música, Podcasts, Apple TV e Livros).

Como podemos ver, os apps contam com visuais bastante semelhantes: uma barra lateral listando as seções e uma grande área à direita para o conteúdo em si.

Os ícones da barra lateral, inclusive, são coloridos (eles usam a cor do aplicativo, contam com um sombreamento e seguem um gradiente de cores contínuo) — bem diferente dos ícones monocromáticos que temos hoje na barra lateral do macOS Mojave.

Segundo Rambo, o app Música manterá o recurso de sincronização de dispositivos (iPhones, iPads e iPods touch), que aparecerão na barra lateral exatamente como no iTunes. A barra de pesquisa foi movida para a barra lateral e, como podemos ver, ali temos listado (como no iTunes) todo o conteúdo local, da biblioteca do usuário, como o disponível no Apple Music.

Já o app Apple TV para macOS 10.15 usa divide o conteúdo de uma forma um pouco diferente. Não há uma divisão, como no app Música, de conteúdo local/online; nele, temos uma barra superior na qual as seções “Assistir agora”, “Filmes”, “Séries de TV”, “Crianças” e “Biblioteca” são listadas. Cada seção tem a sua própria barra lateral, com suas respectivas categorias de conteúdo.

O iOS 13, o macOS 10.15 — que poderá se chamar Mammoth —, o watchOS 6 e o tvOS 13 serão apresentados pela Apple na keynote de abertura da WWDC19. O MacMagazine, é claro, fará a cobertura completa do evento, que acontecerá no dia 3 de junho.