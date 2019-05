Alertas de radar e limites de velocidade chegam ao Google Maps; Spark e Excel são atualizados

Recentemente alguns apps para iOS e macOS foram atualizados com algumas novidades e melhorias. Vamos às elas?

Google Maps

Finalmente o app de navegação próprio do Google está ganhando alguns recursos antes disponíveis apenas no Waze (que também é da gigante de Mountain View).

A partir de agora, usuários do Google Maps em mais de 40 países (o Brasil está dentro) podem ser alertados sobre radares (incluindo os móveis), limites de velocidade e outros perigos na rota.

O Google começou a lançar o recurso cerca de duas semanas atrás, de acordo com o TechCrunch; contudo, desde o fim do ano passado há relatos de usuários que conseguiram visualizar os alertas de radares e limites de velocidade.

De acordo com a empresa, a novidade pode ser acessada tanto no iOS quanto no Android, mas apenas os usuários do sistema operacional do Google podem reportar radares fixo e móveis, acidentes e interdições — no iOS somente é possível visualizar esses tipos de alerta.

Além do Brasil, nos seguintes países: África do Sul, Andorra, Arábia Saudita, Austrália, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Canadá, Catar, Croácia, Eslováquia, Espanha, Estônia, EUA, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Índia, Islândia, Israel, Itália, Japão, Jordânia, Kuwait, Letônia, Lituânia, Malta, Marrocos, México, Namíbia, Noruega, Omã, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Tunísia, Zimbábue.

Spark

O popular cliente de email para iOS e macOS Spark recebeu algumas melhorias na sua última atualização, incluindo fontes aprimoradas para ambos os sistemas da Maçã, como divulgou o 9to5Mac.

De acordo com a Readdle, desenvolvedora do app, agora é possível escolher o tipo de fonte entre as várias opções disponíveis diretamente no compositor de emails. Naturalmente, o usuário também pode definir um tipo/tamanho de fonte para todas as suas mensagens; ao configurá-lo, o Spark o usará como padrão para todos os emails daquele dispositivo.

No mais, o app recebeu outras correções e um novo controle para definir a melhor fonte em listas numeradas ou com marcadores para destacá-las (no iOS e no macOS).

Excel

A Microsoft está levando a tecnologia de Optical Character Recognition (OCR) para ainda mais plataformas do seu extenso catálogo de apps. Além do OneDrive, a atualização mais recente do Excel para iOS também levou ao serviço de planilhas a opção de escanear documentos e inseri-los em um projeto. As informações são do Cult of Mac.

No caso do Excel, o recurso permite importar planilhas facilmente a partir de uma foto; a imagem capturada é então reconhecida e transformada em uma planilha editável quase que no mesmo instante. A Microsoft chama esse recurso de “Inserir dados de uma imagem”, o qual já existe no Android desde março passado, mas somente agora aterrissou no iOS.

Segundo a Microsoft, o recurso combina tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, técnicas de compreensão de layout e aprendizado de máquina para converter informações escritas em papel em dados digitais. A partir de hoje, essa mesma função também passa a suportar 21 idiomas no iOS e no Android.