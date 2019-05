Bose anuncia novos fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído

Quase dois anos após a atualização da linha de fones de ouvido sem fio QuietComfort 35, a Bose voltou ao mercado com um novo modelo com cancelamento de ruído: o Bose 700.

De acordo com a fabricante, o novo fone de ouvido ganhou boas melhorias na captação e no isolamento do som, como informou a CNET.

O Bose 700 oferece 11 níveis diferentes de cancelamento de ruído que vão desde o isolamento completo à total transparência; a nível de comparação, o QuietComfort 35 II possui apenas três níveis de ajuste.

Além disso, a Bose implementou um novo recurso chamado “Modo de Conversação” para interrupções rápidas, o qual pausa a música em reprodução e reduz o cancelamento de ruído simultaneamente, caso você precise conversar com alguém no caminho.

O sistema de microfones da Bose também recebeu uma boa melhoria; agora, os quatro microfones captam e isolam a sua voz enquanto cancelam o ruído ao seu redor. Segundo a fabricante “você ouvirá e será ouvido como nunca antes”, mesmo em ambientes ruidosos.

Isso é possível a partir dos sensores de movimento que oferecem suporte à plataforma “Bose AR” — que funciona com alguns apps para detectar a posição da sua cabeça e ajustar o áudio do fone de ouvido, tanto do alto-falante, quanto do microfone. Entre os apps compatíveis temos: Bose Connect, Bose Music e o de navegação Walc; o Bose AR, por sua vez, está disponível para os proprietários do Bose Frames ou do QuietComfort 35 II.

Outras especificações incluem controles sensíveis ao toque, além de integração com a Alexa (assistente virtual da Amazon) e com o Google Assistente. Ademais, a bateria do fone de ouvido oferece até 20 horas de reprodução — e pouco mais de 3 horas com uma carga de apenas 15 minutos, por meio de um cabo USB-C.

Os novos fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose 700 já estão disponíveis em pré-venda por US$400, na loja online da Bose, em duas cores: preto e prata. Os pedidos serão despachados a partir do dia 30 de junho.